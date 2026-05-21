Las sanciones que recibieron Alianza Lima y Los Chankas previo a su duelo por Liga 1

'Blanquiazules' y andahuaylinos fueron sancionados económicamente previo a su enfrentamiento por la Liga 1 2026.

En la previa de su enfrentamiento por la fecha 16 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026, Alianza Lima y Los Chankas recibieron sanciones por distintas infracciones cometidas en el campeonato peruano.

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El cuadro ‘blanquiazul’ fue multado por incumplir disposiciones relacionadas a la transmisión televisiva de sus partidos, mientras que el elenco de Andahuaylas recibió fuertes castigos por los incidentes ocurridos en el duelo frente a Deportivo Garcilaso.

¿Por qué fue sancionado Alianza Lima?

La Comisión Disciplinaria impuso una multa de 0.70 UIT a Alianza Lima, equivalente a 3850 soles, por incumplir el artículo 169.1 del Reglamento de la Liga 1.

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Dicha norma establece que el entrenador y un jugador designado por el club deben brindar una breve entrevista a la señal oficial de transmisión a su llegada al estadio. Todo apunta a que esto no se habría realizado correctamente.

Además, el reglamento indica que estas entrevistas deben ser realizadas únicamente por el periodista autorizado y que el equipo local es responsable de garantizar el acceso correspondiente a la zona asignada.

Los Chankas también fueron sancionados

Por otro lado, Los Chankas fueron sancionados debido a los incidentes registrados en el compromiso frente a Deportivo Garcilaso. El club de Andahuaylas recibió una multa de 6 UIT por infringir el artículo 16 del Reglamento Único Disciplinario de la Federación Peruana de Fútbol.

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Asimismo, cinco futbolistas también fueron castigados económicamente. Abdiel Ayarza recibió una multa de 4 UIT, mientras que Jarlín Quintero, Oshiro Takeuchi, Kenyi Barrios y Ayrthon Quintana fueron sancionados con 2 UIT cada uno.

¿Cuándo juega Alianza Lima vs Los Chankas?

Recordemos que, Alianza Lima y Los Chankas se verán las caras este sábado 23 de mayo desde las 20:30 horas de Perú en las instalaciones del estadio Alejandro Villanueva. Cabe resaltar que, este duelo será decisivo para ambas escuadras, ya que los ‘íntimos’ podrían salir campeones del Torneo Apertura en caso logren sumar de a tres.

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DATOS CLAVES

Alianza Lima fue multado con 0.70 UIT (3850 soles) por no cumplir con las entrevistas obligatorias a su llegada al estadio.

Los Chankas recibieron una sanción de 6 UIT y multas individuales a cinco futbolistas por incidentes ante Deportivo Garcilaso.

Ambos equipos se enfrentarán este sábado 23 de mayo a las 20:30 horas en el estadio Alejandro Villanueva.