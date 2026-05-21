Sorpresas en Inglaterra: Thomas Tuchel excluye a varias estrellas para el Mundial 2026

El estratega alemán dejaría fuera a varias figuras del combinado inglés para el Mundial 2026. Conoce de quiénes se trata.

Thomas Tuchel estaría preparando cambios importantes en la Selección de Inglaterrade cara al Mundial 2026, ya que habría optado por excluir de la convocatoria definitiva a varios jugadores referentes del equipo.

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Así lo informó este jueves la BBC, a solo un día de que el estratega alemán anuncie oficialmente la lista de 26 jugadores convocados para la próxima edición de la Copa del Mundo.

¿Qué figuras de Inglaterra quedarían fuera del Mundial 2026?

De acuerdo con el reconocido medio británico, algunos de los futbolistas que no serían considerados para la Copa del Mundo son Cole Palmer del Chelsea, Phil Foden del Manchester City y Harry Maguire del Manchester United.

Incluso, este último confirmó la noticia mediante una publicación en su cuenta personal de Instagram: “Estaba seguro de que podría haber jugado un papel importante este verano con mi país después de la temporada que he tenido. Me he quedado conmocionado y destrozado por la decisión”.

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Asimismo, tampoco entrarían en la convocatoria Luke Shaw de Manchester United, Levi Colwill de Chelsea, Fikayo Tomori del AC Milan y Adam Wharton de Crystal Palace.

Claro está que los jugadores del Chelsea serían quienes más sentirían esta decisión, ya que, a pesar de haber levantado el Mundial de Clubes 2025, no lograron mantener un buen rendimiento durante la última campaña.

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Grupo de Inglaterra en el Mundial 2026

Cabe resaltar que, Inglaterra integrará el Grupo L del Mundial 2026 junto a Croacia, Ghana y Panamá. El estreno de los ingleses será frente a Croacia el miércoles 17 de junio desde las 15:00 horas de Perú en las instalaciones del AT&T Stadium, en Estados Unidos.

DATOS CLAVES

Thomas Tuchel anunciará este viernes de forma oficial la lista de 26 convocados de Inglaterra para el Mundial 2026.

Figuras de renombre como Phil Foden, Cole Palmer y Harry Maguire quedarían fuera de la nómina definitiva.

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