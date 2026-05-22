¿Cuánto dinero ganó Ignacio Buse por llegar a la final del ATP 500 de Hamburgo?

Ignacio Buse vuelve a escribir una nueva gloriosa página en el tenis peruano. Con solo 22 años accedió a su primera final de un ATP 500 luego de vencer a Aleksandar Kovacevic por las semifinales de Hamburgo. En dos sets corridos 6-1 y 6-4, la primera raqueta nacional tuvo un partido ligero y ahora irá por el título este domingo 24 de mayo.

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Además del logro deportivo, también está la compensación económica pues Ignacio Buse ganó 223.350 euros por pasar a la final del ATP 500 de Hamburgo, además de 330 puntos y, por si fuera poco, reescribe la historia del tenis peruano pues desde el 2007 un deportista nacional no disputaba una final de un ATP cuando Luis Horna lo hizo por última vez en Viña del Mar, certamen que ganó.

También hay que mencionar que Ignacio Buse se convierte en el cuarto peruano en disputar una final de un ATP durante la Era Abierta. Antes que él estuvieron Jaime Yzaga en 11, Pablo Arraya en 5 y Luis Horna en 3. Sin duda el ingreso a la final del ATP 500 de Hamburgo es un impulso gigantesco en la carrera de Ignacio Buse pues con 22 años empieza a cosechar grandes logros históricos.

La histórica clasificación del peruano en Hamburgo ya empieza a generar impacto mundial y coloca nuevamente al Perú en el mapa grande del tenis profesional tras 19 años de espera.

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The 19-year drought is over 🇵🇪



Ignacio Buse becomes the first Peruvian finalist on the ATP Tour since Luis Horna at 2007 Vina del Mar – when Buse was aged just 2!#bitpandahamburgopen pic.twitter.com/oBse1CKvG3 — Tennis TV (@TennisTV) May 22, 2026

Ignacio Buse a la final del ATP 500 de Hamburgo

Ignacio Buse se clasificó a la final del ATP 500 de Hamburgo tras vencer a Aleksandar Kovacevic y automáticamente escaló al puesto 36° del ranking ATP. Además, quedó a solo tres casillas de alcanzar la mejor posición de Luis Horna y muy cerca de igual las históricas ubicaciones de Pablo Arraya en el 29° y Jaime Yzaga en el 18°.

Hay que mencionar que si Ignacio Buse gana el ATP 500 de Hamburgo se llevará un premio de 415.140 euros, una suma exorbitante para una carrera ascendente. Queda en el recuerdo que solo dos tenistas sudamericanos han sido campeones en el ATP 500 de Hamburgo: los argentinos Juan Mónaco en el 2012 y Leonardo Mayer en el 2014 y 2017.

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Ignacio Buse festejando su triunfo ante Aleksandar Kovacevic y su pase a la final del ATP 500 de Hamburgo. (Foto: ATP)

¿Cuánto dinero ganó Ignacio Buse por llegar a la final del ATP 500 de Hamburgo?

Ignacio Buse ganó un total de 223.350 euros por llegar a la final del ATP 500 de Hamburgo.

Día, hora y canal para ver la final del ATP 500 de Hamburgo

La final del ATP 500 de Hamburgo será este sábado 23 de mayo desde las 7:30 AM de Perú y se podrá ver en vivo y en directo por la señal de ESPN y en su versión online por Disney+.

Datos claves

Ignacio Buse clasificó a la final del ATP 500 de Hamburgo tras vencer a Kovacevic.

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El tenista peruano aseguró un premio de 223.350 euros y escaló al puesto 36° del ranking.