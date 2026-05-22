FC Cajamarca anuncia acciones judiciales contra Arley Rodríguez tras denunciar al club por extorsión

Arley Rodríguez es noticia en FC Cajamarca y ahora tendrá que retractarse ante las acusaciones ofrecidas, de lo contrario se darán acciones legales en su contra.

Arley Rodríguez es uno de los personajes en tendencia. Unas recientes declaraciones en contra de la directiva de FC Cajamarca ha ocasionado distintas reacciones, a tal punto de que desde la institución no se han quedado callados y respondieron con un comunicado que evidencia una enorme molestia. Además, exigen una rectificación al respecto para no llegar a temas judiciales.

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“Son de cuidado. Hubo un momento de que amenazaron a Almirón, a Lagos y a Míguez. Le mandaban fotos de las familias, les mandaban revólveres, le mandaban cosas sin sentido. Nosotros decíamos que este es un club que no tiene hinchada, por decirlo así, y al final descubrimos que era mandado. Los muchachos hicieron su denuncia en la fiscalía y al final descubrimos que era la directiva”; contó Arley Rodríguez en una entrevista con Hablemos de Max.

✅ EN VIVO Arley Rodríguez



"A Hernán le agradecí la oportunidad, con él tengo contacto todos los días, descubrimos que la directiva lo hacia para hacerlos rescindir, hacian descuentos muy grandes" #HablemosDeMAX



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A raíz de dicha situación es que el día de hoy se pudo conocer un comunicado oficial por parte de FC Cajamarca para desmentir totalmente todas las acusaciones realizadas por un Arley Rodríguez que dejó de pertenecer al club desde inicios de mayo por motivos de desacuerdo. Eso sí, el atacante tendría que cambiar de versión si es que no quiere llegar a instancias legales en el caso.

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“Negamos la existencia de cualquier acto de hostilidad laboral contra los futbolistas del plantel actual. Manifestamos que las razones de la culminación anticipada del contrato del Sr. Arley Rodríguez se debieron a la comisión de faltas graves laborales, las cuales fueron debidamente sustentadas por la vía correspondiente al jugador para que tuviera su derecho de defensa correspondiente”; se puede apreciar en el comunicado de FC Cajamarca.

Fuente: FC Cajamarca.

¿El plantel de FC Cajamarca se desarmará luego del Torneo Apertura 2026?

Al margen de las más recientes acusaciones de Arley Rodríguez en contra de la institución, en el plano netamente deportivo se ha podido conocer que FC Cajamarca atraviesa una etapa bastante complicada que derivará en la salida de varios jugadores de la actual plantilla. Protagonistas como Hernán Barcos, Pablo Lavandeira, Ricardo Lagos y Pablo Míguez son algunos de los que no seguirían.

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Es más, el popular ‘Pirata’ contó hace algunos días cuando vencieron a Sporting Cristal que tuvo una conversación con el presidente de la institución en donde se darían cambios y dentro de ellos era el goleador quien estaba incluido. Todavía no hay anuncio oficial al respecto, así que al término del Torneo Apertura 2026 sabremos con exactitud cuál es el futuro cercano de los cajamarquinos.

Fuente: FC Cajamarca.

DATOS CLAVES

Arley Rodríguez acusó a la directiva de FC Cajamarca de enviar amenazas a los jugadores del plantel, incluyendo fotos de sus familias y armas de fuego.

acusó a la directiva de de enviar amenazas a los jugadores del plantel, incluyendo fotos de sus familias y armas de fuego. El club emitió un comunicado oficial desmintiendo las declaraciones y aclaró que la salida del delantero se debió a faltas laborales graves.

Debido a la crisis interna de la institución, se estima que jugadores referentes como Hernán Barcos, Pablo Lavandeira, Ricardo Lagos y Pablo Míguez dejen el equipo al término del Torneo Apertura 2026.