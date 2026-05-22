Julio César Uribe se sinceró sobre la complicada actualidad de Sporting Cristal. Confirmó la llegada de refuerzos y dejó un drástico mensaje a todos los hinchas.

Sporting Cristal se encuentra en una etapa muy complicada. Luego de la más reciente derrota frente a Junior por la Copa Libertadores 2026, ahora deberán enfocarse en el Torneo Apertura 2026 y la victoria es imperativa cuando tengan que recibir a ADT en el Estadio Alberto Gallardo. Dicho esto, Julio César Uribe reveló las sensaciones en la interna y a la vez se dirigió al fastidio de los hinchas.

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Fuente: Getty Images.

En una reciente conversación con la prensa deportiva local, Julio César Uribe aceptó que efectivamente están en un momento delicado y que los jugadores deberán reaccionar lo más pronto posible. Además, dio a entender que vienen analizando la posibilidad de refuerzos y aseguró que nadie en el club piensa en estar ajeno a las pretensiones de los aficionados en este presente.

“Al hincha es lo que más respeto, más valoro. Hay un sector de los hinchas que están más incómodos que otros y lo entendemos. Al hincha que apoya y por ahí no, lo vamos a respetar siempre. No nos vamos a confrontar contra ellos porque sabemos lo importante que son para la institución. Y no los vamos a huevear, si es lo que quieren escuchar. A menos yo en mi vida nunca me he identificado con eso. Tenemos la misma bronca o más que ellos”; reveló Julio César Uribe.

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En cuanto a mencionar los nombres específicos de algunos refuerzos que llegarían al equipo, el popular ‘Diamante‘ reflexionó en la siguiente premisa. “Hay que respetar todo lo que se habla. Nosotros sabemos lo que vamos a hacer y no queremos dar nombre por respeto a los mismos jugadores. Hay gente más productiva que otros y nosotros siempre buscamos incorporar a los jugadores que nos den esa fortaleza que nos está faltando”.

La medida que tomaron los hinchas en contra de la dirigencia de Sporting Cristal

Frente al momento de Sporting Cristal en la Liga 1 y en la Copa Libertadores de la temporada 2026, los hinchas cerveceros tomaron la decisión de organizar una marcha en horas de la tarde del día de ayer en el distrito de San Isidro en con contra de la actual directiva liderada por Joel Raffo, quien por cierto no tiene ninguna presencia en los medios deportivos desde hace varios meses.

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Protagonistas como Julio César Uribe y Gustavo Zevallos son quienes dan la cara por las decisiones del club y a raíz de ello es que también el pueblo rimense ya no entiende de razones ni de excusas, así que se dieron cánticos contra Innova Sports y pidieron la salida de quienes no representan al escudo. No se conocieron de hechos lamentables ni nada por el estilo felizmente, pero sí queda clarísimo que la relación entre ambas partes está totalmente deteriorada.

Protesta ante la pésima gestión INNOVA SPORT al mando de nuestro SPORTING CRISTAL. pic.twitter.com/OYXDnoPPKG — GloriosoSCeleste🇵🇪 (@GloriosoDeLos90) May 22, 2026

Los próximos partidos de Sporting Cristal en la Liga 1 y en la Copa Libertadores

Sporting Cristal recibirá a ADT el domingo 24 de mayo a las 11:00 horas en el Estadio Alberto Gallardo por la fecha 16 del Torneo Apertura 2026 y luego, el jueves 28 de mayo a las 17:00 horas para ser más exactos, visitará a Cerro Porteño en el Estadio La Nueva Olla de la ciudad de Asunción en el marco de la fecha 6 del Grupo F de la Copa Libertadores 2026.

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