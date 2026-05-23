El tenista peruano mostró un juego prodigioso en el primer set y forzó al estadounidense para que cometa un error que pagó caro.

Ignacio Buse volvió a hacer historia para el deporte peruano luego de quedarse con el primer set de la final del ATP 500 de Hamburgo ante el estadounidense Tommy Paul en un duelo vibrante que paralizó al tenis sudamericano. El joven peruano de 22 años mostró personalidad, potencia y mucha jerarquía para imponerse en el tie break por un ajustado 7-6(6) frente a uno de los mejores tenistas del circuito ATP.

Publicidad

El partido arrancó extremadamente parejo y con ambos jugadores manteniendo sus servicios durante gran parte del set, aunque fue Ignacio Buse quien terminó golpeando en el momento más importante. El peruano resistió la presión del estadounidense y demostró una fortaleza mental enorme para llevarse el desempate en un escenario de máxima tensión.

La actuación de Ignacio Buse no solo sorprende por el nivel mostrado ante Tommy Paul, sino también porque confirma el enorme crecimiento que viene teniendo dentro del circuito profesional durante esta temporada 2026.

Además, el tenista nacional volvió a colocar el nombre del Perú en una final ATP luego de 19 años, algo que no sucedía desde la histórica campaña de Luis Horna en el 2007.

Publicidad

No fear 🚀



Ignacio Buse takes the opening set 7-6 vs Paul and is one set away from his first ATP title!#bitpandahamburgopen pic.twitter.com/zvTORVtwce — Tennis TV (@TennisTV) May 23, 2026

Ignacio Buse revive la ilusión del tenis peruano

Aquella vez, Luis Horna logró conquistar el título en el ATP de Viña del Mar 2007 y quedó marcado como uno de los grandes momentos del tenis peruano moderno. Ahora, casi dos décadas después, Ignacio Buse busca seguir el mismo camino y escribir su propia página dorada.

Con apenas 22 años, el peruano ya empieza a consolidarse como una de las grandes promesas del tenis sudamericano y su rendimiento en Hamburgo genera ilusión entre los aficionados, que vuelven a soñar con ver a un peruano peleando títulos importantes en el circuito ATP.

Publicidad

¡De poder a poder! 🔥



🇵🇪 Ignacio Buse y 🇺🇸 Tommy Paul se han roto los servicios en dos ocasiones e igualan en la final 4-4.@hamburgopenatp | #bitpandahamburgopen pic.twitter.com/8qFHoTKoaf — ATP Tour en Español (@ATPTour_ES) May 23, 2026

¿Cuánto dinero gana Ignacio Buse si es campeón del ATP 500 de Hamburgo?

Si Ignacio Buse es campeón del ATP 500 de Hamburgo se lleva una bolsa total de 415.140 euros, traducidos en 1 millón 600 mil soles aproximadamente. Además, también se llevará 500 puntos ATP, lo que hará que suba considerablemente en el ranking profesional.

Datos claves

Ignacio Buse ganó el primer set de la final de Hamburgo ante Tommy Paul por 7-6(6).

Publicidad

El tenista peruano de 22 años avanzó a una final ATP tras 19 años de espera.