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Liga 1

Así quedó la tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026 tras el duelo Juan Pablo II 1-1 FBC Melgar

Veamos cómo se movió la tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026 luego del empate entre Juan Pablo II y FBC Melgar en la ciudad de Chongoyape.

Juan Pablo II vs. FBC Melgar por el Torneo Apertura 2026.
© Liga1 Te Apuesto.Juan Pablo II vs. FBC Melgar por el Torneo Apertura 2026.

El día de hoy empezó la fecha 16 del Torneo Apertura 2026 con el encuentro que se disputó en la ciudad de Chongoyape entre Juan Pablo II vs. FBC Melgar. Con emociones importantes de por medio durante el juego, vamos a ver cómo quedó la tabla de posiciones ahora que se vienen disputando las jornadas finales para determinar distintas cuestiones en este primer tramo de la temporada.

En cuanto al trámite del partido de hoy en el Complejo Deportivo Juan Pablo II, fue FBC Melgar quien pegó y sorprendió primero ya que a los 5′ apareció Bernardo Cuesta para abrir el marcador y acomodar muy bien a los suyos. Si bien se dieron algunas acciones ofensivas por parte de Juan Pablo II, lo concreto es que el equipo local no fue capaz de encontrar el empate en el primer tiempo.

Ya en la segundad mitad, Juan Pablo II salió con otra actitud y a los 55′ fue Juan Peralta quien puso el 1-1 en el marcador y en cierta forma ajustó lo que venía sucediendo en el campo de juego. Finalmente, el resultado no se movió más y el duelo jugado en la ciudad de Chongoyape quedó empatado, así que tanto norteños como arequipeños consiguieron tan solo un punto.

Resultados de la Fecha 16 del Torneo Apertura 2026

Viernes 22 de mayo

  • Juan Pablo 1-1 FBC Melgar | Complejo Deportivo Juan Pablo II

Sábado 23 de mayo

Ver también

Adrián Quiroz calentó la previa del partido decisivo frente a Alianza Lima en Matute

  • CD Moquegua vs. Universitario de Deportes | 12:45 | Estadio 25 de Noviembre
  • UTC vs. Sport Boys | 15:00 | Estadio Héroes de San Ramón
  • Cusco FC vs. Atlético Grau | 17:15 | Estadio Inca Garcilaso de la Vega
  • Alianza Lima vs. Los Chankas | 20:30 | Estadio Alejandro Villanueva

Domingo 24 de mayo

  • Sporting Cristal vs. ADT | 11:00 | Estadio Alberto Gallardo
  • Sport Huancayo vs. Cienciano | 13:15 | Estadio IPD Huancayo
  • Alianza Atlético vs. FC Cajamarca | 15:30 | Estadio Campeones del 36

Lunes 25 de mayo

  • Comerciantes Unidos vs. Deportivo Garcilaso | 15:30 | Estadio Juan Maldonado Gamarra

La tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026

#EquipoPJGEPGFGCDGPUNTOS
1Alianza Lima1511312671936
2Los Chankas1510322316733
3Cienciano1592429181129
4Universitario157442214825
5FBC Melgar167452619725
6Deportivo Garcilaso156451717022
7Cusco FC156361823-521
8Alianza Atlético155551814420
9ADT155552017320
10Comerciantes Unidos155551819-120
11CD Moquegua155281723-617
12Sporting Cristal154472426-216
13UTC Cajamarca154471924-516
14Sport Boys154471419-516
15Juan Pablo II164482136-1516
16FC Cajamarca154382126-515
17Sport Huancayo154381827-915
18Atlético Grau153481117-613

DATOS CLAVES

  • Juan Pablo II y FBC Melgar empataron 1-1 en la ciudad de Chongoyape, en el encuentro que abrió la fecha 16 del Torneo Apertura 2026.
  • Bernardo Cuesta adelantó al cuadro arequipeño a los 5 minutos, mientras que Juan Peralta marcó la igualdad definitiva para el equipo local a los 55′.
  • Con este resultado, FBC Melgar alcanza los 25 puntos (5° lugar) en la tabla de posiciones, mientras que Juan Pablo II suma 16 unidades (15° puesto).
Renato Pérez
Renato Pérez
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