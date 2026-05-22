Así quedó la tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026 tras el duelo Juan Pablo II 1-1 FBC Melgar

El día de hoy empezó la fecha 16 del Torneo Apertura 2026 con el encuentro que se disputó en la ciudad de Chongoyape entre Juan Pablo II vs. FBC Melgar. Con emociones importantes de por medio durante el juego, vamos a ver cómo quedó la tabla de posiciones ahora que se vienen disputando las jornadas finales para determinar distintas cuestiones en este primer tramo de la temporada.
En cuanto al trámite del partido de hoy en el Complejo Deportivo Juan Pablo II, fue FBC Melgar quien pegó y sorprendió primero ya que a los 5′ apareció Bernardo Cuesta para abrir el marcador y acomodar muy bien a los suyos. Si bien se dieron algunas acciones ofensivas por parte de Juan Pablo II, lo concreto es que el equipo local no fue capaz de encontrar el empate en el primer tiempo.
Ya en la segundad mitad, Juan Pablo II salió con otra actitud y a los 55′ fue Juan Peralta quien puso el 1-1 en el marcador y en cierta forma ajustó lo que venía sucediendo en el campo de juego. Finalmente, el resultado no se movió más y el duelo jugado en la ciudad de Chongoyape quedó empatado, así que tanto norteños como arequipeños consiguieron tan solo un punto.
Resultados de la Fecha 16 del Torneo Apertura 2026
Viernes 22 de mayo
- Juan Pablo 1-1 FBC Melgar | Complejo Deportivo Juan Pablo II
Sábado 23 de mayo
- CD Moquegua vs. Universitario de Deportes | 12:45 | Estadio 25 de Noviembre
- UTC vs. Sport Boys | 15:00 | Estadio Héroes de San Ramón
- Cusco FC vs. Atlético Grau | 17:15 | Estadio Inca Garcilaso de la Vega
- Alianza Lima vs. Los Chankas | 20:30 | Estadio Alejandro Villanueva
Domingo 24 de mayo
- Sporting Cristal vs. ADT | 11:00 | Estadio Alberto Gallardo
- Sport Huancayo vs. Cienciano | 13:15 | Estadio IPD Huancayo
- Alianza Atlético vs. FC Cajamarca | 15:30 | Estadio Campeones del 36
Lunes 25 de mayo
- Comerciantes Unidos vs. Deportivo Garcilaso | 15:30 | Estadio Juan Maldonado Gamarra
La tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|PUNTOS
|1
|Alianza Lima
|15
|11
|3
|1
|26
|7
|19
|36
|2
|Los Chankas
|15
|10
|3
|2
|23
|16
|7
|33
|3
|Cienciano
|15
|9
|2
|4
|29
|18
|11
|29
|4
|Universitario
|15
|7
|4
|4
|22
|14
|8
|25
|5
|FBC Melgar
|16
|7
|4
|5
|26
|19
|7
|25
|6
|Deportivo Garcilaso
|15
|6
|4
|5
|17
|17
|0
|22
|7
|Cusco FC
|15
|6
|3
|6
|18
|23
|-5
|21
|8
|Alianza Atlético
|15
|5
|5
|5
|18
|14
|4
|20
|9
|ADT
|15
|5
|5
|5
|20
|17
|3
|20
|10
|Comerciantes Unidos
|15
|5
|5
|5
|18
|19
|-1
|20
|11
|CD Moquegua
|15
|5
|2
|8
|17
|23
|-6
|17
|12
|Sporting Cristal
|15
|4
|4
|7
|24
|26
|-2
|16
|13
|UTC Cajamarca
|15
|4
|4
|7
|19
|24
|-5
|16
|14
|Sport Boys
|15
|4
|4
|7
|14
|19
|-5
|16
|15
|Juan Pablo II
|16
|4
|4
|8
|21
|36
|-15
|16
|16
|FC Cajamarca
|15
|4
|3
|8
|21
|26
|-5
|15
|17
|Sport Huancayo
|15
|4
|3
|8
|18
|27
|-9
|15
|18
|Atlético Grau
|15
|3
|4
|8
|11
|17
|-6
|13
DATOS CLAVES
- Juan Pablo II y FBC Melgar empataron 1-1 en la ciudad de Chongoyape, en el encuentro que abrió la fecha 16 del Torneo Apertura 2026.
- Bernardo Cuesta adelantó al cuadro arequipeño a los 5 minutos, mientras que Juan Peralta marcó la igualdad definitiva para el equipo local a los 55′.
- Con este resultado, FBC Melgar alcanza los 25 puntos (5° lugar) en la tabla de posiciones, mientras que Juan Pablo II suma 16 unidades (15° puesto).