Así quedó la tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026 tras el duelo Juan Pablo II 1-1 FBC Melgar

Veamos cómo se movió la tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026 luego del empate entre Juan Pablo II y FBC Melgar en la ciudad de Chongoyape.

El día de hoy empezó la fecha 16 del Torneo Apertura 2026 con el encuentro que se disputó en la ciudad de Chongoyape entre Juan Pablo II vs. FBC Melgar. Con emociones importantes de por medio durante el juego, vamos a ver cómo quedó la tabla de posiciones ahora que se vienen disputando las jornadas finales para determinar distintas cuestiones en este primer tramo de la temporada.

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En cuanto al trámite del partido de hoy en el Complejo Deportivo Juan Pablo II, fue FBC Melgar quien pegó y sorprendió primero ya que a los 5′ apareció Bernardo Cuesta para abrir el marcador y acomodar muy bien a los suyos. Si bien se dieron algunas acciones ofensivas por parte de Juan Pablo II, lo concreto es que el equipo local no fue capaz de encontrar el empate en el primer tiempo.

Ya en la segundad mitad, Juan Pablo II salió con otra actitud y a los 55′ fue Juan Peralta quien puso el 1-1 en el marcador y en cierta forma ajustó lo que venía sucediendo en el campo de juego. Finalmente, el resultado no se movió más y el duelo jugado en la ciudad de Chongoyape quedó empatado, así que tanto norteños como arequipeños consiguieron tan solo un punto.

Resultados de la Fecha 16 del Torneo Apertura 2026

Viernes 22 de mayo

Juan Pablo 1-1 FBC Melgar | Complejo Deportivo Juan Pablo II

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Sábado 23 de mayo

CD Moquegua vs. Universitario de Deportes | 12:45 | Estadio 25 de Noviembre

UTC vs. Sport Boys | 15:00 | Estadio Héroes de San Ramón

Cusco FC vs. Atlético Grau | 17:15 | Estadio Inca Garcilaso de la Vega

Alianza Lima vs. Los Chankas | 20:30 | Estadio Alejandro Villanueva

Domingo 24 de mayo

Sporting Cristal vs. ADT | 11:00 | Estadio Alberto Gallardo

Sport Huancayo vs. Cienciano | 13:15 | Estadio IPD Huancayo

Alianza Atlético vs. FC Cajamarca | 15:30 | Estadio Campeones del 36

Lunes 25 de mayo

Comerciantes Unidos vs. Deportivo Garcilaso | 15:30 | Estadio Juan Maldonado Gamarra

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La tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026

# Equipo PJ G E P GF GC DG PUNTOS 1 Alianza Lima 15 11 3 1 26 7 19 36 2 Los Chankas 15 10 3 2 23 16 7 33 3 Cienciano 15 9 2 4 29 18 11 29 4 Universitario 15 7 4 4 22 14 8 25 5 FBC Melgar 16 7 4 5 26 19 7 25 6 Deportivo Garcilaso 15 6 4 5 17 17 0 22 7 Cusco FC 15 6 3 6 18 23 -5 21 8 Alianza Atlético 15 5 5 5 18 14 4 20 9 ADT 15 5 5 5 20 17 3 20 10 Comerciantes Unidos 15 5 5 5 18 19 -1 20 11 CD Moquegua 15 5 2 8 17 23 -6 17 12 Sporting Cristal 15 4 4 7 24 26 -2 16 13 UTC Cajamarca 15 4 4 7 19 24 -5 16 14 Sport Boys 15 4 4 7 14 19 -5 16 15 Juan Pablo II 16 4 4 8 21 36 -15 16 16 FC Cajamarca 15 4 3 8 21 26 -5 15 17 Sport Huancayo 15 4 3 8 18 27 -9 15 18 Atlético Grau 15 3 4 8 11 17 -6 13

DATOS CLAVES