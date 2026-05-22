El técnico tiene contrato con el cuadro íntimo hasta diciembre del 2026, pero la presencia de su representante encendió las alarmas.

Pablo Guede tiene contrato vigente con Alianza Lima hasta diciembre del 2026, pero en las últimas horas llamó mucho la atención la presencia de su representante en Lima, situación que rápidamente despertó rumores sobre una posible renovación o incluso movimientos inesperados en el futuro del técnico blanquiazul.

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Sin embargo, el periodista José Varela aclaró en el programa ‘Modo Fútbol’ que la visita del empresario no tendría relación directa con una extensión de contrato con Alianza Lima.

De hecho, el hombre de prensa recordó que el representante del estratega argentino ya había estado en Perú durante febrero de este mismo año y que aquella visita tampoco estuvo relacionada con negociaciones contractuales.

“Que ahora también esté en mayo no obedece a una renovación de su vínculo con los blanquiazules”, explicó José Varela sobre la situación del DT íntimo.

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Pablo Guede con Alianza Lima en la previa de un partido del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 de Perú. (Foto: Alianza Lima)

Pablo Guede sigue en Alianza Lima hasta diciembre del 2026

Bajo ese escenario, todo apunta a que el viaje del representante tendría motivos personales, reuniones privadas o temas de negocios vinculados directamente con Pablo Guede y no necesariamente con decisiones deportivas dentro del club.

Por ahora, Alianza Lima sigue enfocado en la pelea por el Torneo Apertura 2026 y la continuidad de Pablo Guede no estaría en discusión dentro de la dirigencia blanquiazul.

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Pablo Guede durante una práctica con Alianza Lima. (Foto: Alianza Lima)

Los números de Pablo Guede en Alianza Lima

El técnico Pablo Guede lleva dirigiendo 17 partidos a Alianza Lima de manera oficial entre Copa Libertadores y Torneo Apertura. De estos partidos ganó 11, empató 4 y perdió 2 con 27 goles a favor y 9 goles en contra.

¿Cuántos años tiene Pablo Guede?

Pablo Guede es un técnico argentino, tiene 51 años y ha dirigido en Perú, México, Argentina, España y Chile.

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Datos claves

El técnico Pablo Guede mantiene un contrato vigente con Alianza Lima hasta diciembre del 2026.

El periodista José Varela aclaró que el representante del DT visitó Lima en febrero y mayo.

La directiva de Alianza Lima actualmente prioriza la competencia por el Torneo Apertura 2026.