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Ignacio Buse jugará la final del ATP 500 de Hamburgo: fecha, hora y posible rival

El tenista nacional continúa brillando en Alemania y esta vez quedó a un paso del título. Conoce todos los detalles.

Ignacio Buse a la final del ATP 500 de Hamburgo
© @hamburgopenatpIgnacio Buse a la final del ATP 500 de Hamburgo

Ignacio Buse disputará la final del ATP 500 de Hamburgo este sábado, cerca de las 07:30 horas de Perú, y el rival saldrá del enfrentamiento entre el australiano Alex de Minaur (9 del ATP) y el estadounidense Tommy Paul (26 del mundo).

Gracias a esta gran victoria, considerada una de las más destacadas de su carrera, la primera raqueta peruana también logró asegurar su ingreso al top 40 del ranking ATP.

Así consiguió su pase a la final del ATP 500 de Hamburgo

Ignacio Buse clasificó a la final del ATP 500 de Hamburgo tras vencer por 2-0 al estadounidense Aleksandar Kovacevic. El tenista peruano tuvo una destacada actuación en suelo alemán.

En el primer set, Buse ganó con autoridad por 6-1. Aunque empezó perdiendo el primer ‘game’, luego encadenó seis juegos seguidos ante su rival de turno.

Luego, el popular ‘Nacho’ mantuvo la solidez con su derecha y apenas cometió dos errores no forzados con ese golpe, mientras que Kovacevic registró 18. Así, se quedó con el segundo set por 6-3.

Peruanos en una final ATP Tour en la Era Abierta

Cabe resaltar que, Ignacio Buse se convirtió en el primer peruano en alcanzar una final ATP Tour desde Luis Horna, quien lo logró por última vez en Viña del Mar 2007.

  • Jaime Yzaga: 11
  • Pablo Arraya: 5
  • Luis Horna: 3
  • Ignacio Buse: 1

DATOS CLAVES

  • Ignacio Buse jugará este sábado (07:30 h de Perú) la final del ATP 500 de Hamburgo ante Alex de Minaur o Tommy Paul.
  • El tenista peruano clasificó tras derrotar por 6-1 y 6-3 al estadounidense Aleksandar Kovacevic.
  • Con este triunfo histórico, ‘Nacho’ aseguró su ingreso al top 40 del ranking ATP y es el primer peruano en una final ATP desde 2007.
Nicole Cueva
Nicole Cueva
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