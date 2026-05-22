El tenista nacional continúa brillando en Alemania y esta vez quedó a un paso del título. Conoce todos los detalles.

Ignacio Buse disputará la final del ATP 500 de Hamburgo este sábado, cerca de las 07:30 horas de Perú, y el rival saldrá del enfrentamiento entre el australiano Alex de Minaur (9 del ATP) y el estadounidense Tommy Paul (26 del mundo).

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Gracias a esta gran victoria, considerada una de las más destacadas de su carrera, la primera raqueta peruana también logró asegurar su ingreso al top 40 del ranking ATP.

Así consiguió su pase a la final del ATP 500 de Hamburgo

Ignacio Buse clasificó a la final del ATP 500 de Hamburgo tras vencer por 2-0 al estadounidense Aleksandar Kovacevic. El tenista peruano tuvo una destacada actuación en suelo alemán.

En el primer set, Buse ganó con autoridad por 6-1. Aunque empezó perdiendo el primer ‘game’, luego encadenó seis juegos seguidos ante su rival de turno.

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Luego, el popular ‘Nacho’ mantuvo la solidez con su derecha y apenas cometió dos errores no forzados con ese golpe, mientras que Kovacevic registró 18. Así, se quedó con el segundo set por 6-3.

The 19-year drought is over 🇵🇪



Ignacio Buse becomes the first Peruvian finalist on the ATP Tour since Luis Horna at 2007 Vina del Mar – when Buse was aged just 2!#bitpandahamburgopen pic.twitter.com/oBse1CKvG3 — Tennis TV (@TennisTV) May 22, 2026

Peruanos en una final ATP Tour en la Era Abierta

Cabe resaltar que, Ignacio Buse se convirtió en el primer peruano en alcanzar una final ATP Tour desde Luis Horna, quien lo logró por última vez en Viña del Mar 2007.

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Jaime Yzaga: 11

Pablo Arraya: 5

Luis Horna: 3

Ignacio Buse: 1

DATOS CLAVES

Ignacio Buse jugará este sábado (07:30 h de Perú) la final del ATP 500 de Hamburgo ante Alex de Minaur o Tommy Paul.

El tenista peruano clasificó tras derrotar por 6-1 y 6-3 al estadounidense Aleksandar Kovacevic.

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