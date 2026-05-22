Desde amenazantes fotos con revólveres hasta una reducción del 30% de su sueldo, el colombiano no aguantó más y contó toda su verdad.

Arley Rodríguez rompió su silencio y lanzó una durísima denuncia contra FC Cajamarca al revelar que ya no forma parte del plantel luego de negarse a aceptar una reducción del 30% de su salario.

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El delantero colombiano explicó en L1 MAX que su salida del club no se dio únicamente por el altercado que tuvo con el entrenador durante el partido ante Los Chankas, sino principalmente por temas económicos.

“No sé por qué todavía no ha salido el comunicado del club, no sé si están ocultando algo. Ellos decidieron despedirme y la causa fue un altercado con el profesor en el partido contra Los Chankas, algo que se pudo ver y que considero normal en el fútbol. Pero la base del despido fue porque no accedí a una reducción del 30 % de mi sueldo”, declaró Arley Rodríguez.

Sin embargo, lo más grave llegó después, cuando el atacante aseguró que dentro del club existía una fuerte presión desde la dirigencia hacia algunos futbolistas del plantel profesional como Matías Almirón, Ricardo Lagos y Pablo Míguez: “Había una presión rara desde arriba, primera vez que lo veo en un club. Los dirigentes son de cuidado, mandaban fotos de la familia, hasta fotos de revólveres y descubrimos que era mandado por la directiva para hacerlos rescindir y no cobrar nada”.

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Arley Rodríguez festejando su gol durante el partido entre FC Cajamarca vs. Comerciantes Unidos válido por la fecha 7 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 de Perú. (Foto: Liga 1 de Perú)

Arley Rodríguez recordó su huella en Alianza Lima

Finalmente, Arley Rodríguez confesó que le gustaría volver a Alianza Lima, club donde dejó un buen recuerdo tras registrar 8 goles y 8 asistencias.

“En Perú he tenido experiencias muy lindas y siempre me han abierto las puertas. A Alianza Lima lo sigo constantemente y guardo todas las camisetas que utilicé en el club”, cerró el atacante que actualmente cuenta con ofertas de clubes de Liga 1 y del fútbol de Colombia.

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El delantero colombiano Arley Rodríguez entrenando con el club Alianza Lima. (Foto: Liga 1 de Perú)

¿Cuánto vale actualmente Arley Rodríguez?

Arley Rodríguez vale 150 mil euros a sus actuales 33 años.

¿Cuántos años tiene Arley Rodríguez?

Arley Rodríguez tiene 33 años, es colombiano y juega como delantero.

Datos claves

Arley Rodríguez dejó el FC Cajamarca tras rechazar una reducción del 30% de su salario.

El club amenazó a futbolistas con fotos de revólveres para obligarlos a rescindir sus contratos.

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