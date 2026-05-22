El técnico Héctor Cúper se estrenará en la Liga 1 en el Universitario vs. CD Moquegua, pero le faltan jugadores.

Héctor Cúper tendrá su esperado debut oficial en la Liga 1 de Perú durante el partido entre Universitario y CD Moquegua este sábado 23 de mayo, pero el experimentado estratega argentino no podrá contar con plantel completo para su estreno.

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El técnico crema sufrirá hasta cuatro ausencias importantes entre lesiones, decisiones técnicas y suspensiones, situación que complica su armado para el encuentro en el Estadio 25 de Noviembre de Moquegua y válido por la fecha 16 del Torneo Apertura.

La primera baja confirmada es la de José Carabalí, quien no concentró para el partido debido a problemas personales y quedó totalmente descartado para el debut de Héctor Cúper.

A ello se suman José Rivera y Horacio Calcaterra, futbolistas que presentan molestias físicas y que finalmente tampoco serán considerados para el encuentro ante CD Moquegua.

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Héctor Cúper dirigiendo un entrenamiento de Universitario. (Foto: Universitario)

Andy Polo será otra baja en Universitario

Por otro lado, Andy Polo también quedó fuera del compromiso debido a suspensión. El extremo crema todavía arrastra una fecha de castigo tras haber sido expulsado en el partido entre Universitario y Atlético Grau.

Con este panorama, Héctor Cúper afrontará su primer desafío en el fútbol peruano con varias bajas sensibles, aunque la expectativa entre los hinchas cremas sigue siendo enorme por ver el inicio del nuevo proceso técnico.

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Andy Polo reconocido como el Mejor Jugador de la Liga 1 2024. (Foto: Universitario)

¿A qué hora juegan Universitario vs. CD Moquegua?

El partido entre Universitario vs. CD Moquegua se jugará desde las 12:45 PM en el estadio 25 de noviembre de la ciudad de Moquegua y será válido por la fecha 16 del Torneo Apertura.

¿En qué canal ver el partido entre Universitario vs. CD Moquegua?

Para ver el partido entre Universitario vs. CD Moquegua solo tienes que sintonizar L1 MAX desde tu televisor o la aplicación de L1 MAX desde tu celular.

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Datos claves

Héctor Cúper debutará oficialmente con Universitario este sábado 23 de mayo ante CD Moquegua.

El equipo de Héctor Cúper registrará cuatro bajas por la fecha 16 del Torneo Apertura.

Los futbolistas Carabalí, Rivera, Calcaterra y Andy Polo quedaron descartados para el partido.