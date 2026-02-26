Es tendencia:
Pablo Guede fue claro sobre el nivel de Alianza Lima y lanzó firme advertencia: “Soy DT, no adivino”

El estratega argentino se refirió a lo que viene siendo el proceso de adaptación del cuadro 'íntimo' a su sistema de juego.

Por Nicole Cueva

Pablo Guede sobre su sistema de juego en Alianza Lima
© Composición Bolavip PerúPablo Guede sobre su sistema de juego en Alianza Lima

Tras varios días en los que Alianza Lima fue duramente cuestionado por su eliminación de la Copa Libertadores, Pablo Guede salió al frente e insistió en que no tendría sentido interrumpir un proyecto que recién está en marcha.

Primero lo expresó en conferencia de prensa y ahora, en una entrevista más extensa y con mayor serenidad, el estratega ‘íntimo’ volvió a respaldar su postura, destacando además la fortaleza y cohesión que ha mostrado el plantel frente a las dificultades.

En las últimas semanas, el clima en La Victoria se ha tornado tenso. Las críticas de la hinchada no solo se centran en la eliminación internacional, sino también en la ausencia de una alineación definida en el inicio de la Liga 1, donde los resultados recientes han intensificado los cuestionamientos hacia el comando técnico.

Pablo Guede fue claro sobre el nivel de Alianza Lima

Frente a las numerosas críticas, Guede optó por salir al frente y defender su proyecto, señalando que las lesiones inesperadas y el escaso tiempo de preparación han influido en este complicado arranque de temporada.

Con su característico estilo intenso y dedicado, el DT de 51 años detalló cómo maneja la rutina diaria en el club para intentar darle vuelta a este momento complicado.

“A mí no me molesta que me digan obsesivo, pero yo lo llamo pasión. En el fútbol al ser tan apasionado, ese es el camino para cumplir los objetivos. Yo soy de los que piensan que cuando menos dejes cosas al azar, más cerca de lo que te propones estás”, expresó en el programa ‘Modo Fútbol’.

¿Cuánto falta para que el equipo se adapte a su propuesta?

Al ser preguntado sobre cuándo su equipo mostrará todo su potencial y su mejor versión, Pablo Guede respondió con claridad y franqueza respecto a los tiempos.

Soy entrenador, no soy adivino. 15 días o 2 horas, no lo sé, porque eso depende de un montón de cosas del contexto”, respondió el entrenador, dejando claro que tampoco busca ilusionar a la hinchada.

Para finalizar, Guede aprovechó en dejar un mensaje de tranquilidad sobre la falta de efectividad: “Lo que nos está fallando es concretar, porque generamos… el gol llega solo. Estaría más preocupado si no generaríamos, después está la forma en la que generamos”.

DATOS CLAVES

  • Pablo Guede defendió la continuidad de su proyecto en Alianza Lima pese a las críticas.
  • El técnico de 51 años atribuyó el inicio irregular a lesiones y falta de preparación.
  • Guede afirmó que el equipo genera jugadas de peligro y solo falta concretar el gol.
Nicole Cueva
