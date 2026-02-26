La absurda comparación de Pablo Guede de su Alianza Lima con el Manchester City: “Tendría que salir campeón de todo”

Alianza Lima sufrió un duro revés en la temporada 2026 al quedar fuera desde la Fase 1 de la Copa Libertadores. La eliminación desató fuertes críticas hacia Pablo Guede por la estrategia empleada frente a 2 de Mayo.

Ante esto, el estratega argentino tomó la decisión de salir al frente y realizó una inesperada comparación con el Manchester City para poder explicar su planteamiento.

Pablo Guede comparó a Alianza Lima con el Manchester City

Recientemente, Pablo Guede estuvo como invitado en el programa ‘Modo Fútbol’ para responder las preguntas de los panelistas. Durante la entrevista, el DT no solo se refirió al presente de Alianza Lima, sino que también recordó la complicada eliminación en la Copa Libertadores frente a 2 de Mayo.

Durante la conversación, mencionó al Manchester City al hablar sobre la inversión del club para alcanzar sus objetivos. Señaló que, aunque los ‘ciudadanos’ deberían ganar todo, el fútbol no siempre recompensa a quienes gastan grandes sumas de dinero.

“¿Autocrítica por eliminación con 2 de Mayo? Hay dos cosas, yo no entiendo el fútbol sin trabajar los errores que uno comete. Después viene la circunstancias. Sobre inversiones de Advíncula y demás, en ese caso el Manchester City tendría que salir campeón de todo. Y el fútbol es el único deporte en el mundo que no importa en lo que tú inviertas que no te asegura ganar. Es un mazazo, sí. Esto es fútbol. Por supuesto que nadie quería quedar eliminado en la primera fase de Copa Libertadores, y la autocrítica en mi casa siempre está”, explicó el entrenador de los ‘blanquiazules’.

¿Cuándo vuelve a jugar Alianza Lima?

El próximo compromiso de Alianza Lima será frente a UTC de Cajamarca, correspondiente a la quinta jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. El duelo se llevará a cabo este sábado 28 de febrero a las 13:15 horas de Perú y será transmitido por las pantallas de L1 MAX.

DATOS CLAVES

