Kenji Cabrera vs. Lionel Messi: ¿Cuándo y dónde ver la final de la MLS entre Inter Miami y Vancouver Whitecaps?

La campaña 2025 de la MLS concluirá con un duelo entre Inter Miami y Vancouver Whitecaps. El encuentro tendrá como protagonistas a Lionel Messi y al peruano Kenji Cabrera, quienes se medirán en la definición del título de este año.

Por su parte, el cuadro de Miami respondió a las expectativas y se impuso en la Conferencia Este. Con la ‘Pulga’ destacando como máximo goleador y asistidor del equipo, ‘Las Garzas’ aseguraron su pase a la final tras un contundente 5-1 sobre New York City FC.

En tanto, Vancouver dio la sorpresa al meterse en la final, con Thomas Müller como su figura principal. Los ‘caps’ lograron su clasificación tras vencer 3-1 a San Diego FC, con la participación de Cabrera durante los últimos 15 minutos del encuentro.

Inter Miami vs. Vancouver Whitecaps: ¿Cuándo se juega la final de la MLS?

El partido entre Inter Miami y Vancouver Whitecaps se llevará a cabo el próximo sábado 6 de diciembre desde las 14:30 horas de Perú, en las instalaciones del Chase Stadium de Florida.

Cabe resaltar que, este será un encuentro lleno de interés: Kenji Cabrera buscará levantar su primer título en su temporada debut fuera de Perú, mientras que Lionel Messi volverá a medirse ante Thomas Müller, rival con el que protagonizó intensos enfrentamientos tanto en los clásicos Barcelona vs. Bayern Múnich como en la final del Mundial 2014 entre Argentina y Alemania.

Canal TV para ver la final de la MLS

La final de la MLS Cup 2025 entre Inter Miami y Vancouver Whitecaps se podrá seguir a través de la señal exclusiva para Estados Unidos de MLS Season Pass, disponible en Apple TV. Asimismo, FOX y FOX Deportes también contarán con el contenido en sus pantallas.

DATOS CLAVES

La final de la MLS Cup 2025 enfrentará a Inter Miami y Vancouver Whitecaps.

El peruano Kenji Cabrera y Lionel Messi serán protagonistas del duelo por el título de la MLS Cup 2025.

La final de la MLS se jugará el sábado 6 de diciembre a las 14:30 horas de Perú en el Chase Stadium de Florida.

