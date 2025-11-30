Es tendencia:
logotipo del encabezado
Peruanos en el exterior

Kenji Cabrera vs. Lionel Messi: ¿Cuándo y dónde ver la final de la MLS entre Inter Miami y Vancouver Whitecaps?

Messi y Müller se enfrentan en la final de la MLS Cup 2025 entre Inter Miami y Vancouver, con Kenji Cabrera representando a Perú.

Por Nicole Cueva

Sigue a Bolavip en Google!
Kenji Cabrera y Lionel Messi se enfrentarán en la final de la MLS.
© Composición Bolavip PerúKenji Cabrera y Lionel Messi se enfrentarán en la final de la MLS.

La campaña 2025 de la MLS concluirá con un duelo entre Inter Miami y Vancouver Whitecaps. El encuentro tendrá como protagonistas a Lionel Messi y al peruano Kenji Cabrera, quienes se medirán en la definición del título de este año.

Publicidad

Por su parte, el cuadro de Miami respondió a las expectativas y se impuso en la Conferencia Este. Con la ‘Pulga’ destacando como máximo goleador y asistidor del equipo, ‘Las Garzas’ aseguraron su pase a la final tras un contundente 5-1 sobre New York City FC.

En tanto, Vancouver dio la sorpresa al meterse en la final, con Thomas Müller como su figura principal. Los ‘caps’ lograron su clasificación tras vencer 3-1 a San Diego FC, con la participación de Cabrera durante los últimos 15 minutos del encuentro.

Inter Miami vs. Vancouver Whitecaps: ¿Cuándo se juega la final de la MLS?

El partido entre Inter Miami y Vancouver Whitecaps se llevará a cabo el próximo sábado 6 de diciembre desde las 14:30 horas de Perú, en las instalaciones del Chase Stadium de Florida.

Publicidad

Cabe resaltar que, este será un encuentro lleno de interés: Kenji Cabrera buscará levantar su primer título en su temporada debut fuera de Perú, mientras que Lionel Messi volverá a medirse ante Thomas Müller, rival con el que protagonizó intensos enfrentamientos tanto en los clásicos Barcelona vs. Bayern Múnich como en la final del Mundial 2014 entre Argentina y Alemania.

Imagen
Inter Miami con Lionel Messi golearon al New York City y son campeones de la Conferencia Este de la MLS

ver también

Inter Miami con Lionel Messi golearon al New York City y son campeones de la Conferencia Este de la MLS

Canal TV para ver la final de la MLS

La final de la MLS Cup 2025 entre Inter Miami y Vancouver Whitecaps se podrá seguir a través de la señal exclusiva para Estados Unidos de MLS Season Pass, disponible en Apple TV. Asimismo, FOX y FOX Deportes también contarán con el contenido en sus pantallas.

Publicidad

DATOS CLAVES

  • La final de la MLS Cup 2025 enfrentará a Inter Miami y Vancouver Whitecaps.
  • El peruano Kenji Cabrera y Lionel Messi serán protagonistas del duelo por el título de la MLS Cup 2025.
  • La final de la MLS se jugará el sábado 6 de diciembre a las 14:30 horas de Perú en el Chase Stadium de Florida.
Publicidad
nicole cueva
Nicole Cueva
Lee también
Inter Miami con Lionel Messi golearon al New York City y son campeones de la Conferencia Este de la MLS
Futbol Internacional

Inter Miami con Lionel Messi golearon al New York City y son campeones de la Conferencia Este de la MLS

Messi fue figura e Inter Miami destrozó a Cincinnati para llegar a su primera final de Conferencia
Futbol Internacional

Messi fue figura e Inter Miami destrozó a Cincinnati para llegar a su primera final de Conferencia

La drástica decisión que tomaría Alianza Lima para partido ante Inter Miami
Alianza Lima

La drástica decisión que tomaría Alianza Lima para partido ante Inter Miami

Flamengo renombró el Monumental con un apodo inesperado
Copa Libertadores

Flamengo renombró el Monumental con un apodo inesperado

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo