Inesperado: Pablo Guede tomó una decisión radical para que Alianza Lima campeone el Torneo Clausura

Alianza Lima cuenta con una fuerte determinación de Pablo Guede. Después de un mal inicio del Torneo Clausura, buscará revertir este momento.

El arranque de Alianza Lima en el Torneo Clausura no ha sido el esperado por los hinchas ni por la directiva. Ante esta situación, el director técnico Pablo Guede decidió no perder tiempo y tomar medidas drásticas para corregir el rumbo del equipo blanquiazul en la recta final del campeonato.

Publicidad

El estratega argentino busca replantear la estrategia para volver a meter al equipo en la pelea por el título nacional. Tras un inicio irregular, el margen de error se ha reducido al mínimo en el campeonato local.

Pablo Guede prepara la parte final de la temporada. (Foto: X).

La contundente medida de Pablo Guede en la fecha FIFA

El periodista José Varela reveló a través de su cuenta de Twitter la decisión adoptada por el comando técnico. El plantel de Alianza Lima partirá este jueves 24 de septiembre desde Matute con destino a Cieneguilla.

Publicidad

Los ‘íntimos’ realizarán una concentración exigente de 10 días aprovechando el receso por la fecha FIFA. La delegación blanquiazul permanecerá en dicha localidad hasta el próximo 4 de octubre para enfocarse plenamente en el trabajo.

Trabajos a doble turno y partidos de preparación

Durante este periodo de aislamiento deportivo, el cuerpo técnico implementará jornadas de entrenamiento a doble turno. Esta exigencia busca equiparar el estado físico de todos los futbolistas del plantel.

Además de los intensos entrenamientos, el equipo disputará partidos amistosos de preparación en Cieneguilla. Estos encuentros servirán para ensayar nuevas variantes tácticas y sostener el ritmo competitivo durante el parón liguero.

Publicidad

El objetivo: recuperar la memoria del Apertura 2026

La meta principal de este plan de trabajo es recuperar la memoria colectiva que llevó a Alianza Lima a coronarse campeón del Torneo Apertura 2026. Guede confía en que este aislamiento permitirá corregir los desaciertos mostrados en las recientes fechas.

Con esta preparación de alto rendimiento, el club busca asegurar el primer lugar del Clausura de manera directa. De esta forma, la institución apunta a forzar la conquista del título nacional sin la necesidad de disputar una final al término de la temporada regular.

Publicidad

DATOS CLAVE