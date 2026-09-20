Fabio Gruber cae lesionado y Mano Menezes sorprendió con reemplazo inmediato en la Selección Peruana

La Selección Peruana cambia de nómina por la lesión de Fabio Gruber. Quedando fuera de la consideración de Mano Menezes, que ya lo reemplazó.

La Selección Peruana confirmó una variante de último momento dentro de la lista de convocados. El defensor Fabio Gruber sufrió una lesión que lo dejó al margen de la delegación de La Bicolor.

Publicidad

A través de un comunicado oficial, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) anunció que Gruber, futbolista del FSV Mainz 05 de Alemania, quedó desafectado del llamado patrio. La baja física le impide estar presente en los próximos compromisos internacionales del equipo nacional.

Mano Menezes convocó a Alfonso Barco. (Foto: X).

Reemplazo de emergencia en la Selección Peruana

Frente a este imprevisto, el comando técnico encabezado por el estratega Mano Menezes reaccionó con rapidez para cubrir la zona defensiva. El técnico brasilero resolvió citar de emergencia al futbolista Alfonso Barco, quien milita en el HNK Rijeka de Croacia.

Publicidad

La decisión del entrenador no tardó en encender el debate entre los aficionados en las plataformas digitales. La hinchada de La Bicolor manifestó su sorpresa ante una medida inesperada dentro de la nómina oficial.

Ola de críticas y desaprobación en redes sociales

En las redes sociales se desató un marcado rechazo hacia la elección tomada por la FPF. Gran parte de los seguidores argumenta que el futbolista no atraviesa el mejor momento competitivo para asumir la responsabilidad defensiva de la selección.

Dentro de las corrientes de opinión de los fanáticos, surgieron nombres que destacan por su rendimiento actual en el campeonato peruano. Los hinchas apuntaron directamente hacia la zaga de Sport Boys como una opción con mayor solvencia y regularidad.

Publicidad

Alfonso Barco compitiendo en el fútbol de Croacia. (Foto: X).

Piden a figuras destacadas de Sport Boys

Tanto Hansell Riojas como Carlos Zambrano fueron señalados por la afición como alternativas con mejor nivel competitivo en el torneo local. De acuerdo a la perspectiva de los seguidores, el momento deportivo de ambos defensores aportaba mayor jerarquía para ocupar la vacante dejada por Gruber.

El malestar en la hinchada refleja la exigencia de los fanáticos por priorizar el momento actual de los futbolistas en las convocatorias oficiales. Mientras tanto, el equipo nacional se alista para afrontar sus cuatro partidos amistosos programados para esta gira internacional.

Publicidad

DATOS CLAVE