Así quedó la tabla de posiciones del Torneo Clausura y Acumulado 2026 tras el final de la fecha 10

¡Cada vez más ajustado! Se terminó la fecha 10 del Torneo Clausura 2026 y veamos cómo se movieron las tablas de posiciones del campeonato nacional.

El fútbol peruano empieza a entrar a una etapa decisiva y ahora al término de la fecha 10 es que hay varios equipos que siguen luchando por el título del semestre. Con los triunfos de Alianza Lima, Deportivo Garcilaso y Sporting Cristal es que los primeros lugares van cambiando de protagonistas. Por otro lado, la zona del descenso cada vez de pone más complicada para los implicados.

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Alianza Lima supo volver al triunfo el día viernes 18 de agosto al imponerse 2-0 a ADT en Matute luego de una semana complicada tras perder el clásico. Los blanquiazules recuperaron terreno y ahora tendrán un buen tiempo para trabajar por el receso FIFA. Sporting Cristal es otro de los equipos que se metió en la pelear al derrotar 3-1 a Atlético Grau y encarrilar 9 puntos de forma consecutiva.

El resultado más imponente, y para algunos sorpresivo, fue el que se dio el sábado 19 de septiembre en la ciudad del Cusco. Deportivo Garcilaso apabulló 4-0 a Universitario de Deportes y asumió el liderato del Torneo Clausura 2026. Finalmente, y no por ello menos importante, en la jornada de hoy domingo 20 de septiembre se dio la victoria por 3-2 de Sport Huancayo ante UTC y la goleada de Juan Pablo II por 4-0 frente a CD Moquegua jugando en Chongoyape.

La tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026

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*UTC tiene 5 puntos menos por incumplimiento de pagos y deudas con exjugadores.

La tabla de posiciones del Acumulado 2026

UTC recibió 10 puntos de sanción por incumplimiento de pagos.

Sport Boys perdió 4 puntos por sanción por incumplimiento de pagos.

ADT y FC Cajamarca han recibido un punto de sanción cada equipo por infracciones al Reglamento de Licencias.

Resultados de la fecha 10 del Torneo Clausura 2026

Viernes 18 de septiembre

Alianza Atlético 2-1 Comerciantes Unidos

Alianza Lima 2-0 ADT

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Sábado 19 de septiembre

FC Cajamarca 1-2 Cusco FC

Sporting Cristal 3-1 Atlético Grau

Deportivo Garcilaso 4-0 Universitario de Deportes

FBC Melgar 1-1 Sport Boys

Domingo 20 de septiembre

Sport Huancayo 3-2 UTC

Juan Pablo II College 4-0 CD Moquegua

* Cienciano vs. Los Chankas se jugará el miércoles 30 de septiembre desde las 15:00 horas en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

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