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Liga 1

Tras golear a Universitario, Beto Da Silva explica su sentir al no ser convocado a la Selección Peruana

Beto Da Silva fue titular en el triunfo de Deportivo Garcilaso ante la 'U' en el Cusco y aprovechó el momento para hablar de su ausencia en la nómina de Perú. Sorprendió y se mostró muy cómodo con la decisión.

Beto Da Silva, delantero de Deportivo Garcilaso.
© A Presión.Beto Da Silva, delantero de Deportivo Garcilaso.

Deportivo Garcilaso dio el gran golpe del fin de semana. Así es, los imperiales se impusieron 4-0 ante Universitario de Deportes en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega y ahora son los líderes del Torneo Clausura 2026. Si bien el ambiente es de felicidad y algarabía en la interna del equipo, no faltaron las consultas hacia Beto Da Silva por su más reciente ausencia en la convocatoria de Perú.

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Siendo una de las máximas figuras de Deportivo Garcilaso, a pesar de que el día de hoy no pudo anotar en la goleada frente a los merengues, Beto Da Silva atendió a la prensa local en zona mixta y se mostró muy tranquilo por el resultado conseguido de esta noche. Asimismo, aseguró que en cualquier momento llegará la oportunidad de ser llamado a la Selección Peruana.

“Estoy muy bien, enfocado en Garcilaso, en ayudar al equipo. Ya se me dará la oportunidad de ser convocado a la Selección Peruana“; fue el escueto y a la vez contundente mensaje de Beto Da Silva en una clarísima señal no de sentirse afectado por no estar para los próximos amistosos del equipo de todos a disputarse en Norteamérica entre fines de septiembre e inicios de octubre.

En cuanto al rendimiento de Deportivo Garcilaso y el resultado de hoy ante Universitario de Deportes, el delantero comentó: “Hicimos un gran partido. En la medida que entrenamos durante toda la semana, sabíamos cómo iba a ser. Sinceramente yo creo, así no hablen de nosotros, no nos cambia nada. Nosotros tenemos la meta muy clara y lo estamos demostrando partido tras partido“.

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  • Perú vs. Estados Unidos | Sábado 26 de septiembre | 15:30 | Inter&Co Stadium (Orlando)
  • México vs. Perú | Martes 29 de septiembre | 20:00 | Sports Illustrated Stadium (Nueva Jersey)
  • Canadá vs. Perú | Sábado 3 de octubre | 13:00 | Saputo Stadium (Montreal)
  • Perú vs. Colombia | Martes 6 de octubre | 18:00 | Niu Stadium (Miami)

La lista de convocados de la Selección Peruana

Arqueros

  • Diego Romero (Universitario)
  • Matías Córdova (Comerciantes Unidos)
  • Pedro Gallese (Deportivo Cali)

Defensas

  • César Inga (Universitario)
  • Erick Noriega (Grêmio – Brasil)
  • Fabio Gruber (1. FSV Mainz 05 – Alemania)
  • Marco Huamán (Alianza Lima)
  • Marcos López (Copenhague – Dinamarca)
  • Matías Zegarra (FBC Melgar)
  • Miguel Araujo (Sporting Cristal)
  • Oliver Sonne (Burnley – Inglaterra)
  • Renzo Garcés (Alianza Lima)

Centrocampistas

  • André Carrillo (Corinthians – Brasil)
  • Jairo Concha (Universitario)
  • Jairo Vélez (Alianza Lima)
  • Jesús Pretell (LDU – Ecuador)
  • Oslimg Mora (Sport Boys)
  • Rodrigo Vilca (Comerciantes Unidos)
  • Wilder Cartagena (Orlando City – Estados Unidos)
  • Yoshimar Yotún (Sporting Cristal)

Delanteros

  • Adrián Ugarriza (Hapoel Be’er Sheva – Israel)
  • Álex Valera (Universitario)
  • Bassco Soyer (Gil Vicente – Portugal)
  • Gianluca Lapadula (Universitario)
  • Jhonny Vidales (FBC Melgar)
  • Piero Magallanes (Sport Huancayo)
Fuente: La Bicolor.

Fuente: La Bicolor.

DATOS CLAVES

  • Deportivo Garcilaso goleó 4-0 a Universitario y lidera el Torneo Clausura 2026.
  • Beto Da Silva no fue convocado a la Selección Peruana para próximos amistosos.
  • 26 de septiembre la Selección Peruana jugará un amistoso contra Estados Unidos.
Renato Pérez
Renato Pérez
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