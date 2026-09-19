Tras golear a Universitario, Beto Da Silva explica su sentir al no ser convocado a la Selección Peruana

Beto Da Silva fue titular en el triunfo de Deportivo Garcilaso ante la 'U' en el Cusco y aprovechó el momento para hablar de su ausencia en la nómina de Perú. Sorprendió y se mostró muy cómodo con la decisión.

Deportivo Garcilaso dio el gran golpe del fin de semana. Así es, los imperiales se impusieron 4-0 ante Universitario de Deportes en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega y ahora son los líderes del Torneo Clausura 2026. Si bien el ambiente es de felicidad y algarabía en la interna del equipo, no faltaron las consultas hacia Beto Da Silva por su más reciente ausencia en la convocatoria de Perú.

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𝗩𝗶𝗰𝘁𝗼𝗿𝗶𝗮 𝗱𝗲 𝗹𝗼𝗰𝗮𝗹, 𝗴𝗼𝗹𝗲𝗮𝗱𝗮 𝗲𝗻 𝗰𝗮𝘀𝗮 𝘆 𝗻𝘂𝗲𝘃𝗼𝘀 𝗽𝘂𝗻𝘁𝗲𝗿𝗼𝘀 𝗱𝗲𝗹 𝗖𝗹𝗮𝘂𝘀𝘂𝗿𝗮. ✔️



¡Tremendo momento de Deportivo Garcilaso en la #Liga1TeApuesto! 🩵#ElADNdelHincha pic.twitter.com/HQAfN1yCEp — Liga1 Te Apuesto (@Liga1TeApuesto) September 20, 2026

Siendo una de las máximas figuras de Deportivo Garcilaso, a pesar de que el día de hoy no pudo anotar en la goleada frente a los merengues, Beto Da Silva atendió a la prensa local en zona mixta y se mostró muy tranquilo por el resultado conseguido de esta noche. Asimismo, aseguró que en cualquier momento llegará la oportunidad de ser llamado a la Selección Peruana.

“Estoy muy bien, enfocado en Garcilaso, en ayudar al equipo. Ya se me dará la oportunidad de ser convocado a la Selección Peruana“; fue el escueto y a la vez contundente mensaje de Beto Da Silva en una clarísima señal no de sentirse afectado por no estar para los próximos amistosos del equipo de todos a disputarse en Norteamérica entre fines de septiembre e inicios de octubre.

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En cuanto al rendimiento de Deportivo Garcilaso y el resultado de hoy ante Universitario de Deportes, el delantero comentó: “Hicimos un gran partido. En la medida que entrenamos durante toda la semana, sabíamos cómo iba a ser. Sinceramente yo creo, así no hablen de nosotros, no nos cambia nada. Nosotros tenemos la meta muy clara y lo estamos demostrando partido tras partido“.

🗣️ "Ya se me dará la oportunidad en la Selección 🇵🇪"



✍🏼 Beto Da Silva



📽️ @palomadelsolar pic.twitter.com/l3lYipBnMA — A PRESIÓN 🎙️ (@apresion1) September 20, 2026

Fechas y rivales de la Selección Peruana en la próxima fecha FIFA

Perú vs. Estados Unidos | Sábado 26 de septiembre | 15:30 | Inter&Co Stadium (Orlando)

México vs. Perú | Martes 29 de septiembre | 20:00 | Sports Illustrated Stadium (Nueva Jersey)

Canadá vs. Perú | Sábado 3 de octubre | 13:00 | Saputo Stadium (Montreal)

Perú vs. Colombia | Martes 6 de octubre | 18:00 | Niu Stadium (Miami)

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La lista de convocados de la Selección Peruana

Arqueros

Diego Romero (Universitario)

Matías Córdova (Comerciantes Unidos)

Pedro Gallese (Deportivo Cali)

Defensas

César Inga (Universitario)

Erick Noriega (Grêmio – Brasil)

Fabio Gruber (1. FSV Mainz 05 – Alemania)

Marco Huamán (Alianza Lima)

Marcos López (Copenhague – Dinamarca)

Matías Zegarra (FBC Melgar)

Miguel Araujo (Sporting Cristal)

Oliver Sonne (Burnley – Inglaterra)

Renzo Garcés (Alianza Lima)

Centrocampistas

André Carrillo (Corinthians – Brasil)

Jairo Concha (Universitario)

Jairo Vélez (Alianza Lima)

Jesús Pretell (LDU – Ecuador)

Oslimg Mora (Sport Boys)

Rodrigo Vilca (Comerciantes Unidos)

Wilder Cartagena (Orlando City – Estados Unidos)

Yoshimar Yotún (Sporting Cristal)

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Delanteros

Adrián Ugarriza (Hapoel Be’er Sheva – Israel)

Álex Valera (Universitario)

Bassco Soyer (Gil Vicente – Portugal)

Gianluca Lapadula (Universitario)

Jhonny Vidales (FBC Melgar)

Piero Magallanes (Sport Huancayo)

Fuente: La Bicolor.

DATOS CLAVES

Deportivo Garcilaso goleó 4-0 a Universitario y lidera el Torneo Clausura 2026.

goleó 4-0 a y lidera el Beto Da Silva no fue convocado a la Selección Peruana para próximos amistosos.

no fue convocado a la para próximos amistosos. 26 de septiembre la Selección Peruana jugará un amistoso contra Estados Unidos.