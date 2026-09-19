Tras golear a Universitario, Beto Da Silva explica su sentir al no ser convocado a la Selección Peruana

Deportivo Garcilaso dio el gran golpe del fin de semana. Así es, los imperiales se impusieron 4-0 ante Universitario de Deportes en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega y ahora son los líderes del Torneo Clausura 2026. Si bien el ambiente es de felicidad y algarabía en la interna del equipo, no faltaron las consultas hacia Beto Da Silva por su más reciente ausencia en la convocatoria de Perú.
𝗩𝗶𝗰𝘁𝗼𝗿𝗶𝗮 𝗱𝗲 𝗹𝗼𝗰𝗮𝗹, 𝗴𝗼𝗹𝗲𝗮𝗱𝗮 𝗲𝗻 𝗰𝗮𝘀𝗮 𝘆 𝗻𝘂𝗲𝘃𝗼𝘀 𝗽𝘂𝗻𝘁𝗲𝗿𝗼𝘀 𝗱𝗲𝗹 𝗖𝗹𝗮𝘂𝘀𝘂𝗿𝗮. ✔️— Liga1 Te Apuesto (@Liga1TeApuesto) September 20, 2026
¡Tremendo momento de Deportivo Garcilaso en la #Liga1TeApuesto! 🩵#ElADNdelHincha pic.twitter.com/HQAfN1yCEp
Siendo una de las máximas figuras de Deportivo Garcilaso, a pesar de que el día de hoy no pudo anotar en la goleada frente a los merengues, Beto Da Silva atendió a la prensa local en zona mixta y se mostró muy tranquilo por el resultado conseguido de esta noche. Asimismo, aseguró que en cualquier momento llegará la oportunidad de ser llamado a la Selección Peruana.
“Estoy muy bien, enfocado en Garcilaso, en ayudar al equipo. Ya se me dará la oportunidad de ser convocado a la Selección Peruana“; fue el escueto y a la vez contundente mensaje de Beto Da Silva en una clarísima señal no de sentirse afectado por no estar para los próximos amistosos del equipo de todos a disputarse en Norteamérica entre fines de septiembre e inicios de octubre.
En cuanto al rendimiento de Deportivo Garcilaso y el resultado de hoy ante Universitario de Deportes, el delantero comentó: “Hicimos un gran partido. En la medida que entrenamos durante toda la semana, sabíamos cómo iba a ser. Sinceramente yo creo, así no hablen de nosotros, no nos cambia nada. Nosotros tenemos la meta muy clara y lo estamos demostrando partido tras partido“.
🗣️ "Ya se me dará la oportunidad en la Selección 🇵🇪"— A PRESIÓN 🎙️ (@apresion1) September 20, 2026
✍🏼 Beto Da Silva
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Fechas y rivales de la Selección Peruana en la próxima fecha FIFA
El último dardo de Franco Velazco a Alianza Lima y con el que se diferencian en Universitario
- Perú vs. Estados Unidos | Sábado 26 de septiembre | 15:30 | Inter&Co Stadium (Orlando)
- México vs. Perú | Martes 29 de septiembre | 20:00 | Sports Illustrated Stadium (Nueva Jersey)
- Canadá vs. Perú | Sábado 3 de octubre | 13:00 | Saputo Stadium (Montreal)
- Perú vs. Colombia | Martes 6 de octubre | 18:00 | Niu Stadium (Miami)
La lista de convocados de la Selección Peruana
Arqueros
- Diego Romero (Universitario)
- Matías Córdova (Comerciantes Unidos)
- Pedro Gallese (Deportivo Cali)
Defensas
- César Inga (Universitario)
- Erick Noriega (Grêmio – Brasil)
- Fabio Gruber (1. FSV Mainz 05 – Alemania)
- Marco Huamán (Alianza Lima)
- Marcos López (Copenhague – Dinamarca)
- Matías Zegarra (FBC Melgar)
- Miguel Araujo (Sporting Cristal)
- Oliver Sonne (Burnley – Inglaterra)
- Renzo Garcés (Alianza Lima)
Centrocampistas
- André Carrillo (Corinthians – Brasil)
- Jairo Concha (Universitario)
- Jairo Vélez (Alianza Lima)
- Jesús Pretell (LDU – Ecuador)
- Oslimg Mora (Sport Boys)
- Rodrigo Vilca (Comerciantes Unidos)
- Wilder Cartagena (Orlando City – Estados Unidos)
- Yoshimar Yotún (Sporting Cristal)
Delanteros
- Adrián Ugarriza (Hapoel Be’er Sheva – Israel)
- Álex Valera (Universitario)
- Bassco Soyer (Gil Vicente – Portugal)
- Gianluca Lapadula (Universitario)
- Jhonny Vidales (FBC Melgar)
- Piero Magallanes (Sport Huancayo)
Fuente: La Bicolor.
DATOS CLAVES
- Deportivo Garcilaso goleó 4-0 a Universitario y lidera el Torneo Clausura 2026.
- Beto Da Silva no fue convocado a la Selección Peruana para próximos amistosos.
- 26 de septiembre la Selección Peruana jugará un amistoso contra Estados Unidos.