Deportivo Garcilaso vs. Universitario: ¿A qué hora y dónde ver EN VIVO por TV y streaming online?

Deportivo Garcilaso y Universitario disputan el gran partido de la jornada 10 en el Torneo Clausura 2026. Mira horario, opciones de transmisión y más detalles del duelo.

Deportivo Garcilaso y Universitario juegan el partido más importante de la fecha 10 del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1. El Estadio Inca Garcilaso de la Vega es el escenario para este encuentro, que se juega este sábado 19 de septiembre desde las 18:00 horas (local). El árbitro del partido es Jordi Espinoza y en el VAR está Robin Segura.

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Se enfrentan líder y escolta de este Torneo Clausura. Deportivo Garcilaso, equipo dirigido por Lisandro Greppo, es el local y se ubica en el segundo lugar de la tabla de posiciones, ya que perdió el liderazgo en la última jornada por la derrota 1-0 ante Sport Boys en el Callao. Ahora, va por el primer lugar, al cual subirá si gana este partido.

La ‘U’, por su parte, es el actual líder del Clausura, posición a la que llegó tras ganar el clásico ante Alianza Lima de manera agónica por 2-1 con los goles de Álex Valera y Lisandro Alzugaray. Ahora, tiene otro duro partido que puede definir la lucha por el título. Héctor Cúper sufre por la baja de Matías Di Benedetto en este partido por lesión.

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¿A qué hora se juega Deportivo Garcilaso vs. Universitario?

Deportivo Garcilaso vs. Universitario, partido por la fecha 10 del Torneo Clausura 2026, que se juega este sábado 19 de septiembre, tiene los siguientes horarios en cada país:

16:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

17:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

18:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

19:00 | Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Hora del Este)

20:00 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

1:00 | España (sábado 19)

¿Dónde ver EN VIVO Deportivo Garcilaso vs. Universitario?

El partido entre Deportivo Garcilaso y Universitario, que se disputa en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, cuenta con las siguientes señales y plataformas de transmisión confirmadas:

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L1 MAX

L1 Play

Fanatiz

DSports y DGO

Movistar TV

Claro TV

Win

Best Cable

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