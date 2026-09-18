Mano Menezes rompió el silencio por la continua exclusión de Renato Tapia en las convocatorias

Tras el anuncio de la convocatoria de Perú, la palabra de Mano Menezes fue clave para conocer la llamativa situación de un Renato Tapia que hasta ahora no fue citado en este nuevo proceso.

Una de las ausencias más repetitivas en las convocatorias de la Selección Peruana es Renato Tapia. Es más, el volante todavía no sabe lo que es entrenar durante el proceso liderado técnicamente por Mano Menezes ya que desde hace meses que no pisa el campo de Videna. En base a ello y con diversos argumentos dados durante el último tiempo, el propio estratega aclaró el tema.

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Fuente: La Bicolor.

Si bien en otras oportunidades manifestó con total énfasis que prefiere hablar específicamente de los jugadores a los que ha citado y no de aquellos protagonistas que por diversos motivos no fueron convocados, así no le resta importancia al mérito de los llamados, ahora Mano Menezes explicó que conoce bien el entorno de trabajo de Renato Tapia y que viene siendo evaluado.

“Su médico en su club (Al Wasl) es mi amigo personal, trabajamos juntos en Flamengo. Tenemos interés en todos. Siempre dije desde el primer momento que llegué aquí, estamos siguiendo el proceso de renovación. Es momento de encontrar algunos jugadores. Más allá de Lapadula que tiene una edad avanzada, pero el camino sigue”; declaró Mano Menezes en charla con ‘Movistar Deportes‘.

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🎙️ 'Mano' Menezes, DT de la Selección Peruana: "Vamos a jugar contra adversarios de jerarquía. El médico de Renato Tapia es mi amigo personal. Tenemos interés en todos; siempre dije eso desde el primer día que estoy aquí. Estamos siguiendo el proceso de renovación. El camino… pic.twitter.com/FFkiFFEuIC — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) September 18, 2026

En cuanto al jugador que fue convocado en lugar de Renato Tapia, el estratega de Perú habló de un nombre en específico y del motivo por el que finalmente decidió este escenario deportivo “Vamos a ver a Wilder Cartagena para el partido con Estados Unidos porque Cartagena está ahí y es práctico para observarlo. Vamos a jugar contra adversarios de jerarquía y es importante que nos miren”.

¿Renato Tapia ya sabía que no iba a ser convocado a la Selección Peruana?

Durante los últimos días se pudo conocer gracias a una información del periodista Vladimir Vicentelo que Renato Tapia tenía cierto conocimiento desde la interna de la Selección Peruana que no iba a ser convocado para la fecha FIFA que se viene entre fines de septiembre e inicios de octubre. Además, el dato de que su equipo no recibió carta de reserva desde la FPF se filtró con anterioridad.

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Por ahora sigue siendo un misterio el motivo de la decisión de un Mano Menezes que claramente no tiene un enorme material de dónde escoger para sus nóminas. Y es que los dichos del pasado de Renato Tapia contra la gestión de Agustín Lozano son indudablemente un aspecto a tener en cuenta, por más que desde la interna de Videna aseguran que no tiene nada que ver con la decisión deportiva.

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