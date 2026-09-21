Alianza Lima cerró su primer amistoso exigido por Pablo Guede para esta pretemporada exprés

Alianza Lima está enfocado en mejorar los pendientes futbolísticos. Por eso, le han cumplido un pedido específico a su técnico: Pablo Guede.

Alianza Lima ha puesto en marcha un plan de trabajo intensivo durante el receso por la fecha FIFA con el objetivo de corregir los pendientes futbolísticos que ha mostrado el equipo. La directiva blanquiazul no ha dudado en cumplir con los requerimientos específicos de su entrenador, Pablo Guede, quien solicitó partidos de nivel para no perder el ritmo de competencia ni la exigencia táctica durante estos días de pausa en el torneo local.

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Según reveló el periodista Kevin Pacheco en el programa AL L1MITE, el conjunto íntimo tiene prácticamente cerrado un compromiso internacional de alto calibre. Las negociaciones están bastante avanzadas para medir fuerzas ante Palestino de Chile, un rival que servirá para evaluar el presente futbolístico del cuadro victoriano y dar rodaje a todo el plantel antes del reinicio oficial de la Liga 1.

Alianza Lima enfrentará a Palestino de Chile. (Foto: X).

Un rival internacional confirmado para Alianza Lima

La planificación para este primer amistoso ya tiene fecha y escenario definidos dentro de la agenda de la institución victoriana. La idea de la dirigencia es que el choque frente a la escuadra chilena se dispute el próximo miércoles 30 de septiembre en el Estadio Alejandro Villanueva, permitiendo que el equipo juegue ante su gente y ponga a prueba las variantes tácticas que viene trabajando el cuerpo técnico.

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Este enfrentamiento servirá como una prueba de fuego para medir la respuesta del equipo ante un oponente internacional de exigencia. Pablo Guede busca afinar la alineación titular y darle minutos a aquellos futbolistas que han tenido menor participación, garantizando que todo el grupo mantenga una alta competitividad física y mental durante el receso de la fecha FIFA.

Una minipretemporada con lugar en Cieneguilla

Para acompañar estos ensayos futbolísticos con una preparación física y táctica de primer nivel, el comando técnico ha dispuesto un régimen de concentración estricta. El plantel de Alianza Lima quedará concentrado del 24 de septiembre al 4 de octubre en Cieneguilla, alejados del ruido de la capital para enfocarse al cien por ciento en las cargas de trabajo dispuestas por el estratega argentino.

Durante estos diez días de encierro, el cuerpo técnico priorizará los trabajos a doble turno, la consolidación del grupo y la asimilación del sistema de juego. Cieneguilla ofrece las condiciones idóneas para que los futbolistas alcancen su máximo rendimiento físico, combinando entrenamientos de alta intensidad con sesiones de análisis de video y recuperación.

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La búsqueda de un segundo rival para cerrar la preparación

La exigencia de Pablo Guede no se detiene en un solo partido de práctica, ya que considera fundamental disputar al menos dos encuentros antes de volver a la competencia oficial. Por ello, la directiva ya se encuentra gestionando un segundo rival de nivel para cerrar con broche de oro esta pretemporada exprés antes del retorno a las canchas.

La idea acordada por el comando técnico es afrontar este segundo compromiso amistoso el domingo 4 de octubre, justo en la jornada de cierre de la concentración en Cieneguilla. De esta manera, Alianza Lima completará una agenda redonda de preparación que le permitirá llegar con fútbol, ritmo y solidez táctica al tramo más decisivo de la temporada.

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