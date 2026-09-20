Bryan Reyna soltó una bomba contra Héctor Cúper después de la derrota ante Deportivo Garcilaso

La dura goleada por 4-0 que sufrió Universitario de Deportes en su visita a Deportivo Garcilaso dejó secuelas muy profundas dentro de la interna crema. Más allá del impacto deportivo en la tabla de posiciones, el momento de mayor tensión en la jornada se vivió al finalizar el compromiso.
Fuertes declaraciones en L1 MAX tras la goleada
El atacante Bryan Reyna volvió a sumar minutos en el primer equipo tras una prolongada ausencia y no dudó en alzar la voz. En declaraciones para las pantallas de L1 MAX durante el post partido, el extremo soltó fuertes cuestionamientos sobre su situación actual bajo las órdenes del estratega Héctor Cúper.
Bryan Reyna llegó esta temporada a Universitario. (Foto: X).
Visiblemente incómodo por la falta de continuidad que ha atravesado en los últimos meses, el futbolista decidió romper el silencio de manera categórica. Reyna apuntó directamente hacia el criterio del comando técnico para elaborar las nóminas del primer equipo.
“Quizás a veces no juego por mi sinceridad, pero injustamente no me parece lo que me está pasando. No me merezco no salir en lista, nunca me ha pasado esto en mi carrera, y yo soy una persona muy autocrítica que si yo estoy mal lo aceptaría”, expresó en la entrevista con L1 MAX.
Así quedó la tabla de posiciones del Torneo Clausura y Acumulado 2026 tras Deportivo Garcilaso 4-0 Universitario
Respaldado por el vestuario y preocupado por su futuro
El jugador crema hizo hincapié en que su rendimiento diario en las prácticas y el respaldo del plantel respaldan su pedido de tener mayor presencia en los encuentros. Para el atacante, mantenerse al margen de las listas de convocados termina perjudicando de forma directa su desarrollo profesional.
“Pero ahí la gente adentro, mis compañeros, saben cómo me destaco en cada entrenamiento. Este es mi trabajo, tengo que comunicarme de alguna manera. Y si no juego, mañana más tarde dónde voy a estar”, sostuvo en el diálogo posterior al encuentro.
🎙️Bryan Reyna: "NO ME MEREZCO NO SALIR EN LISTA (…) ESTE ES MI TRABAJO Y NECESITO COMUNICARME DE ALGUNA MANERA".— L1MAX (@L1MAX_) September 20, 2026
📽 Mira la entrevista completa mañana en #ALL1MITE
🎤 Entrevista de nuestro periodista @Gustavo_p4
📺 Conoce cómo ver L1MAX en vivo 📷 https://t.co/pFaPLGxP2T… pic.twitter.com/SHqQDYdfWF
Descarte definitivo de Bryan Reyna
Ante las especulaciones sobre posibles problemas de salud que justificaran su margen de las canchas, el extremo fue enfático al desmentir cualquier dolencia médica. Aclaró ante la transmisión oficial que se encuentra en perfectas condiciones desde su llegada a la institución.
“Desde el día uno que estoy acá no me he lesionado. Yo respeto la decisión del entrenador, pero me queda seguir trabajando como lo vengo haciendo. Destaco en los entrenamientos, pero ya lo otro no depende de mí”, concluyó.
DATOS CLAVE
- Goleada 4-0 sufrida por Universitario de Deportes en su visita a Deportivo Garcilaso.
- Bryan Reyna cuestionó al técnico Héctor Cúper en L1 MAX por su falta de convocatoria.
- Cero lesiones físicas fueron confirmadas por el futbolista desde su llegada a la institución.