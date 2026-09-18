Pablo Guede bancó a Alejandro Duarte y a Gianfranco Chávez: “Salir a jugar como lo hicieron, eso nos hace crecer”

El entrenador de Alianza Lima habló sobre el arquero y el defensor, quienes fueron protagonistas del error que provocó la derrota en el clásico. "Hoy no era fácil", destacó Guede.

Pablo Guede habló en conferencia de prensa tras la victoria de Alianza Lima por 2-0 ante ADT por la fecha 10 del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1. El entrenador blanquiazul destacó el aspecto anímico del equipo, luego de una semana difícil por la derrota en el clásico. Hizo hincapié en el buen trabajo de Alejandro Duarte y Gianfranco Chávez, los apuntados por el error sobre el final del duelo ante Universitario en la fecha anterior.

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Alianza Lima acumulaba cuatro partidos sin ganar, pero esta última semana fue muy dura debido a las fuertes críticas que recibió el dúo Alejandro Duarte y Gianfranco Chávez. Es que ambos protagonizaron un blooper que derivó en el gol del triunfo de Lisandro Alzugaray en el clásico.

Precisamente, por estas fuertes críticas, lo más importante para Pablo Guede era la victoria. “Te digo la verdad, hoy había que ganar. No me importaba nada y no me importó nada. Porque hoy había que ganar, había que ganar por lo civil o por lo criminal. Hoy había que ganar, y se ganó. Y punto”, sentenció el DT íntimo en rueda de prensa.

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Pero, más allá de esto, se detuvo en las figuras de Duarte y Chávez, a quienes elogió. “La verdad es que ver llorar a Chávez y a Ale, con el dolor que tenían y con todo lo que se habían bancado en la semana, para luego salir a jugar como lo hicieron… eso nos hace crecer y seguir mejorando“, aseguró.

🗣️ Declaraciones de Pablo Guede



"Hoy no fue fácil, ver llorar a Chávez y a Ale y que salgan a jugar así, eso nos hace seguir creciendo, estos chicos no van a bajar los brazos, despejen la cabeza hasta el jueves y luego me los llevo 10 días" #L1RADIO pic.twitter.com/mZB9EkMu4P — L1MAX (@L1MAX_) September 19, 2026

Luego, volvió a insistir en todo lo positivo que tiene una figura como su actual arquero titular. “Es nuestro arquero y, aparte, tiene dos huevos así de grandes. Es la realidad. Y con lo que representa Ale para este grupo, es el cariño que le tienen porque saben lo que trabaja todos los días para mejorar. Los compañeros saben lo que hace Ale para cada día ser mejor“, sostuvo.

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Y agregó: “Por lo tanto, todos nos equivocamos en la vida. Lo importante es cómo te levantás o cuántas veces sos capaz de levantarte. Y él demuestra que se puede caer y volver a levantar cuando quiera. Aparte de un gran arquero, es una gran persona. Que eso es espectacular”.

🗣️ Declaraciones de Pablo Guede



"¿Por qué le iba a sacar la confianza? Es nuestro arquero, lo que representa Ale a este grupo porque saben los compañeros lo que hace para ser mejor, lo importante es saber levantarse, es una gran persona" #L1RADIO pic.twitter.com/ePmGCzNw2j — L1MAX (@L1MAX_) September 19, 2026

Pablo Guede no se baja de la lucha por el título del Clausura

A pesar de estar un poco lejos, Pablo Guede no se resigna a la posibilidad de pelear por el Torneo Clausura 2026. En este sentido, le apunta a los 35 puntos como el número para ser campeón del certamen.

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“Lo dije en la rueda de prensa pasada: hay que llegar a los 35 (puntos) a ver quién llega. Tengo muy claro que estos chicos no van a bajar los brazos ni van a abandonar. Por suerte, aunque nos costó abrir el marcador como nos venía pasando, ya rompimos esa racha. Nos patearon una sola vez al arco. Creo que ahora se viene lo bueno”, auguró.

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