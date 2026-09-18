Así quedó la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026 y la Acumulada tras el triunfo de Alianza Lima ante ADT

La fecha 10 del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1 de Perú inició este viernes 18 de septiembre con dos partidos. Alianza Lima se recuperó de una mala racha y venció 2-0 a ADT. En tanto, Alianza Atlético se prendió en el Top 3 de la tabla de posiciones del certamen al derrotar 2-1 a Comerciantes Unidos.
Alianza Lima venía de cuatro partidos sin ganar, incluida la última derrota 2-1 en el clásico ante Universitario de Deportes en Matute. En esta oportunidad, ante su público, dejó una mejor imagen y venció sin atenuantes por 2-0 a ADT, que se hunde en la zona de descenso. Los goles fueron obra de Marco Huamán y Eryc Castillo.
Con esta victoria, el elenco dirigido por Pablo Guede sube posiciones importantes en la tabla de posiciones del Torneo Clausura, aunque necesita que los equipos de arriba empiecen a perder puntos.
El otro partido de este viernes tuvo la gran victoria de Alianza Atlético de Sullana por 2-1 ante Comerciantes Unidos. Lo empezó perdiendo por el gol de Jean Carlo Olivares, pero lo dio vuelta con tantos de Jairo Molina y Cristian Penilla, de penal. Así, el cuadro dirigido por Federico Urciuoli ya es tercero en el Clausura.
La fecha 10 continuará este sábado 19 y el domingo 20 de septiembre. Por supuesto, el duelo más importante tiene como protagonistas a líder y escolta del Clausura. En el Inca Garcilaso de la Vega, Universitario de Deportes visita a Deportivo Garcilaso. El ganador se queda con el primer lugar.
Predicción Liga 1 2026: resultado exacto de Deportivo Garcilaso vs. Universitario, según la IA
Así quedó la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026
|POS
|EQUIPOS
|PUNTOS
|PJ
|G
|E
|P
|DIF
|1
|Universitario de Deportes
|20
|9
|6
|2
|1
|+7
|2
|Deportivo Garcilaso
|19
|9
|6
|1
|2
|+8
|3
|Alianza Atlético
|19
|10
|6
|1
|3
|+3
|4
|FBC Melgar
|17
|9
|5
|2
|2
|+7
|5
|Sport Boys
|17
|9
|5
|2
|2
|+7
|6
|Sporting Cristal
|16
|9
|5
|1
|3
|+8
|7
|Alianza Lima
|16
|10
|4
|4
|2
|+4
|8
|Atlético Grau
|16
|9
|5
|1
|3
|+3
|9
|Sport Huancayo
|16
|9
|5
|1
|3
|+2
|10
|Cusco FC
|15
|9
|5
|0
|4
|+4
|11
|Juan Pablo II College
|15
|9
|4
|3
|2
|+4
|12
|FC Cajamarca
|10
|9
|3
|1
|5
|-5
|13
|Comerciantes Unidos
|9
|10
|2
|3
|5
|-1
|14
|Cienciano
|7
|8
|2
|1
|5
|-5
|15
|Deportivo Moquegua
|7
|9
|1
|4
|4
|-6
|16
|Los Chankas
|7
|9
|2
|1
|6
|-13
|17
|ADT
|2
|9
|0
|2
|7
|-15
|18
|UTC
|-3 *
|9
|0
|2
|7
|-12
*UTC tiene 5 puntos menos por incumplimiento de pagos y deudas con exjugadores.
Así quedó la tabla de posiciones de la Acumulada 2026
|POS
|EQUIPOS
|PUNTOS
|PJ
|G
|E
|P
|DIF
|1
|Alianza Lima
|56
|27
|16
|8
|3
|+26
|2
|Universitario de Deportes
|49
|26
|14
|7
|5
|+16
|3
|FBC Melgar
|45
|26
|13
|6
|7
|+16
|4
|Deportivo Garcilaso
|45
|26
|13
|6
|7
|+11
|5
|Cusco FC
|42
|26
|13
|3
|10
|+1
|6
|Los Chankas
|41
|26
|12
|5
|9
|-9
|7
|Cienciano
|40
|25
|12
|4
|9
|+7
|8
|Alianza Atlético
|40
|27
|11
|7
|9
|+5
|9
|Sporting Cristal
|35
|26
|10
|5
|11
|+6
|10
|Sport Boys
|33 *
|26
|10
|7
|9
|+3
|11
|Atlético Grau
|32
|26
|9
|5
|12
|-3
|12
|Sport Huancayo
|32
|26
|9
|5
|12
|-8
|13
|Juan Pablo II College
|31
|26
|8
|7
|11
|-14
|14
|Comerciantes Unidos
|30
|27
|7
|9
|11
|-3
|15
|FC Cajamarca
|26 *
|26
|7
|6
|13
|-10
|16
|Deportivo Moquegua
|25
|26
|6
|7
|13
|-13
|17
|ADT
|21 *
|26
|5
|7
|14
|-14
|18
|UTC
|10 *
|26
|4
|8
|14
|-17
- UTC recibió 10 puntos de sanción por incumplimiento de pagos.
- Sport Boys perdió 4 puntos por sanción por incumplimiento de pagos.
- ADT y FC Cajamarca han recibido un punto de sanción cada equipo por infracciones al Reglamento de Licencias.
Resultados de la fecha 10 del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1
VIERNES 18 DE SEPTIEMBRE
- Alianza Atlético 2-1 Comerciantes Unidos (Jairo Molina 19′ y Cristian Penilla -penal- 56′ / Jean Carlo Olivares 10′).
- Alianza Lima 2-0 ADT (Marco Huamán 44′ y Eryc Castillo 46′).
SÁBADO 19 DE SEPTIEMBRE
- FC Cajamarca vs. Cusco FC | 13:00 horas | Estadio Héroes de San Ramón (Cajamarca).
- Sporting Cristal vs. Atlético Grau | 15:30 horas | Estadio Alberto Gallardo (Lima).
- Deportivo Garcilaso vs. Universitario de Deportes | 18:00 horas | Estadio Inca Garcilaso de la Vega (Cusco).
- FBC Melgar vs. Sport Boys | 20:15 horas | Estadio Monumental de la UNSA (Arequipa)
DOMINGO 20 DE SEPTIEMBRE
- Sport Huancayo vs. UTC | 13:00 horas | Estadio IPD Huancayo (Huancayo)
- Juan Pablo II College vs. CD Moquegua | 15:30 horas | Complejo Deportivo Juan Pablo II (Chongoyape)
*Cienciano vs. Los Chankas se jugará el miércoles 30 de septiembre desde las 15:00 horas en el Inca Garcilaso de la Vega.
DATOS CLAVE
- Alianza Lima 2-0 ADT con goles de Marco Huamán y Eryc Castillo.
- Alianza Atlético venció 2-1 a Comerciantes Unidos y alcanzó el tercer puesto.
- Universitario de Deportes lidera el Torneo Clausura con 20 puntos y visitará a Garcilaso.