Así quedó la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026 y la Acumulada tras el triunfo de Alianza Lima ante ADT

El triunfo le permite a Alianza Lima subir posiciones importantes en la tabla del Torneo Clausura y sostenerse en la Acumulada. Mira cómo quedó todo.

La fecha 10 del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1 de Perú inició este viernes 18 de septiembre con dos partidos. Alianza Lima se recuperó de una mala racha y venció 2-0 a ADT. En tanto, Alianza Atlético se prendió en el Top 3 de la tabla de posiciones del certamen al derrotar 2-1 a Comerciantes Unidos.

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Alianza Lima venía de cuatro partidos sin ganar, incluida la última derrota 2-1 en el clásico ante Universitario de Deportes en Matute. En esta oportunidad, ante su público, dejó una mejor imagen y venció sin atenuantes por 2-0 a ADT, que se hunde en la zona de descenso. Los goles fueron obra de Marco Huamán y Eryc Castillo.

Con esta victoria, el elenco dirigido por Pablo Guede sube posiciones importantes en la tabla de posiciones del Torneo Clausura, aunque necesita que los equipos de arriba empiecen a perder puntos.

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El otro partido de este viernes tuvo la gran victoria de Alianza Atlético de Sullana por 2-1 ante Comerciantes Unidos. Lo empezó perdiendo por el gol de Jean Carlo Olivares, pero lo dio vuelta con tantos de Jairo Molina y Cristian Penilla, de penal. Así, el cuadro dirigido por Federico Urciuoli ya es tercero en el Clausura.

La fecha 10 continuará este sábado 19 y el domingo 20 de septiembre. Por supuesto, el duelo más importante tiene como protagonistas a líder y escolta del Clausura. En el Inca Garcilaso de la Vega, Universitario de Deportes visita a Deportivo Garcilaso. El ganador se queda con el primer lugar.

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Así quedó la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026

POS EQUIPOS PUNTOS PJ G E P DIF 1 Universitario de Deportes 20 9 6 2 1 +7 2 Deportivo Garcilaso 19 9 6 1 2 +8 3 Alianza Atlético 19 10 6 1 3 +3 4 FBC Melgar 17 9 5 2 2 +7 5 Sport Boys 17 9 5 2 2 +7 6 Sporting Cristal 16 9 5 1 3 +8 7 Alianza Lima 16 10 4 4 2 +4 8 Atlético Grau 16 9 5 1 3 +3 9 Sport Huancayo 16 9 5 1 3 +2 10 Cusco FC 15 9 5 0 4 +4 11 Juan Pablo II College 15 9 4 3 2 +4 12 FC Cajamarca 10 9 3 1 5 -5 13 Comerciantes Unidos 9 10 2 3 5 -1 14 Cienciano 7 8 2 1 5 -5 15 Deportivo Moquegua 7 9 1 4 4 -6 16 Los Chankas 7 9 2 1 6 -13 17 ADT 2 9 0 2 7 -15 18 UTC -3 * 9 0 2 7 -12

*UTC tiene 5 puntos menos por incumplimiento de pagos y deudas con exjugadores.

Así quedó la tabla de posiciones de la Acumulada 2026

POS EQUIPOS PUNTOS PJ G E P DIF 1 Alianza Lima 56 27 16 8 3 +26 2 Universitario de Deportes 49 26 14 7 5 +16 3 FBC Melgar 45 26 13 6 7 +16 4 Deportivo Garcilaso 45 26 13 6 7 +11 5 Cusco FC 42 26 13 3 10 +1 6 Los Chankas 41 26 12 5 9 -9 7 Cienciano 40 25 12 4 9 +7 8 Alianza Atlético 40 27 11 7 9 +5 9 Sporting Cristal 35 26 10 5 11 +6 10 Sport Boys 33 * 26 10 7 9 +3 11 Atlético Grau 32 26 9 5 12 -3 12 Sport Huancayo 32 26 9 5 12 -8 13 Juan Pablo II College 31 26 8 7 11 -14 14 Comerciantes Unidos 30 27 7 9 11 -3 15 FC Cajamarca 26 * 26 7 6 13 -10 16 Deportivo Moquegua 25 26 6 7 13 -13 17 ADT 21 * 26 5 7 14 -14 18 UTC 10 * 26 4 8 14 -17

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UTC recibió 10 puntos de sanción por incumplimiento de pagos.

Sport Boys perdió 4 puntos por sanción por incumplimiento de pagos.

ADT y FC Cajamarca han recibido un punto de sanción cada equipo por infracciones al Reglamento de Licencias.

Resultados de la fecha 10 del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1

VIERNES 18 DE SEPTIEMBRE

Alianza Atlético 2-1 Comerciantes Unidos (Jairo Molina 19′ y Cristian Penilla -penal- 56′ / Jean Carlo Olivares 10′).

Alianza Lima 2-0 ADT (Marco Huamán 44′ y Eryc Castillo 46′).

SÁBADO 19 DE SEPTIEMBRE

FC Cajamarca vs. Cusco FC | 13:00 horas | Estadio Héroes de San Ramón (Cajamarca).

Sporting Cristal vs. Atlético Grau | 15:30 horas | Estadio Alberto Gallardo (Lima).

Deportivo Garcilaso vs. Universitario de Deportes | 18:00 horas | Estadio Inca Garcilaso de la Vega (Cusco).

FBC Melgar vs. Sport Boys | 20:15 horas | Estadio Monumental de la UNSA (Arequipa)

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DOMINGO 20 DE SEPTIEMBRE

Sport Huancayo vs. UTC | 13:00 horas | Estadio IPD Huancayo (Huancayo)

Juan Pablo II College vs. CD Moquegua | 15:30 horas | Complejo Deportivo Juan Pablo II (Chongoyape)

*Cienciano vs. Los Chankas se jugará el miércoles 30 de septiembre desde las 15:00 horas en el Inca Garcilaso de la Vega.

DATOS CLAVE

Alianza Lima 2-0 ADT con goles de Marco Huamán y Eryc Castillo.

con goles de Marco Huamán y Eryc Castillo. Alianza Atlético venció 2-1 a Comerciantes Unidos y alcanzó el tercer puesto.

venció 2-1 a Comerciantes Unidos y alcanzó el tercer puesto. Universitario de Deportes lidera el Torneo Clausura con 20 puntos y visitará a Garcilaso.