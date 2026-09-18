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Así quedó la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026 y la Acumulada tras el triunfo de Alianza Lima ante ADT

El triunfo le permite a Alianza Lima subir posiciones importantes en la tabla del Torneo Clausura y sostenerse en la Acumulada. Mira cómo quedó todo.

Eryc Castillo fue uno de los goleadores de Alianza Lima ante ADT.
© Liga 1 Te ApuestoEryc Castillo fue uno de los goleadores de Alianza Lima ante ADT.

La fecha 10 del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1 de Perú inició este viernes 18 de septiembre con dos partidos. Alianza Lima se recuperó de una mala racha y venció 2-0 a ADT. En tanto, Alianza Atlético se prendió en el Top 3 de la tabla de posiciones del certamen al derrotar 2-1 a Comerciantes Unidos.

Alianza Lima venía de cuatro partidos sin ganar, incluida la última derrota 2-1 en el clásico ante Universitario de Deportes en Matute. En esta oportunidad, ante su público, dejó una mejor imagen y venció sin atenuantes por 2-0 a ADT, que se hunde en la zona de descenso. Los goles fueron obra de Marco Huamán y Eryc Castillo.

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Con esta victoria, el elenco dirigido por Pablo Guede sube posiciones importantes en la tabla de posiciones del Torneo Clausura, aunque necesita que los equipos de arriba empiecen a perder puntos.

El otro partido de este viernes tuvo la gran victoria de Alianza Atlético de Sullana por 2-1 ante Comerciantes Unidos. Lo empezó perdiendo por el gol de Jean Carlo Olivares, pero lo dio vuelta con tantos de Jairo Molina y Cristian Penilla, de penal. Así, el cuadro dirigido por Federico Urciuoli ya es tercero en el Clausura.

La fecha 10 continuará este sábado 19 y el domingo 20 de septiembre. Por supuesto, el duelo más importante tiene como protagonistas a líder y escolta del Clausura. En el Inca Garcilaso de la Vega, Universitario de Deportes visita a Deportivo Garcilaso. El ganador se queda con el primer lugar.

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Así quedó la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026

POSEQUIPOSPUNTOSPJGEPDIF
1Universitario de Deportes209621+7
2Deportivo Garcilaso199612+8
3Alianza Atlético1910613+3
4FBC Melgar179522+7
5Sport Boys179522+7
6Sporting Cristal169513+8
7Alianza Lima1610442+4
8Atlético Grau169513+3
9Sport Huancayo169513+2
10Cusco FC159504+4
11Juan Pablo II College159432+4
12FC Cajamarca109315-5
13Comerciantes Unidos910235-1
14Cienciano78215-5
15Deportivo Moquegua79144-6
16Los Chankas79216-13
17ADT29027-15
18UTC-3 *9027-12

*UTC tiene 5 puntos menos por incumplimiento de pagos y deudas con exjugadores.

Así quedó la tabla de posiciones de la Acumulada 2026

POSEQUIPOSPUNTOSPJGEPDIF
1Alianza Lima56271683+26
2Universitario de Deportes49261475+16
3FBC Melgar45261367+16
4Deportivo Garcilaso45261367+11
5Cusco FC422613310+1
6Los Chankas41261259-9
7Cienciano40251249+7
8Alianza Atlético40271179+5
9Sporting Cristal352610511+6
10Sport Boys33 *261079+3
11Atlético Grau32269512-3
12Sport Huancayo32269512-8
13Juan Pablo II College31268711-14
14Comerciantes Unidos30277911-3
15FC Cajamarca26 *267613-10
16Deportivo Moquegua25266713-13
17ADT21 *265714-14
18UTC10 *264814-17
  • UTC recibió 10 puntos de sanción por incumplimiento de pagos.
  • Sport Boys perdió 4 puntos por sanción por incumplimiento de pagos.
  • ADT y FC Cajamarca han recibido un punto de sanción cada equipo por infracciones al Reglamento de Licencias.

Resultados de la fecha 10 del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1

VIERNES 18 DE SEPTIEMBRE

  • Alianza Atlético 2-1 Comerciantes Unidos (Jairo Molina 19′ y Cristian Penilla -penal- 56′ / Jean Carlo Olivares 10′).
  • Alianza Lima 2-0 ADT (Marco Huamán 44′ y Eryc Castillo 46′).

SÁBADO 19 DE SEPTIEMBRE

  • FC Cajamarca vs. Cusco FC | 13:00 horas | Estadio Héroes de San Ramón (Cajamarca).
  • Sporting Cristal vs. Atlético Grau | 15:30 horas | Estadio Alberto Gallardo (Lima).
  • Deportivo Garcilaso vs. Universitario de Deportes | 18:00 horas | Estadio Inca Garcilaso de la Vega (Cusco).
  • FBC Melgar vs. Sport Boys | 20:15 horas | Estadio Monumental de la UNSA (Arequipa)

DOMINGO 20 DE SEPTIEMBRE

  • Sport Huancayo vs. UTC | 13:00 horas | Estadio IPD Huancayo (Huancayo)
  • Juan Pablo II College vs. CD Moquegua | 15:30 horas | Complejo Deportivo Juan Pablo II (Chongoyape)

*Cienciano vs. Los Chankas se jugará el miércoles 30 de septiembre desde las 15:00 horas en el Inca Garcilaso de la Vega.

DATOS CLAVE

  • Alianza Lima 2-0 ADT con goles de Marco Huamán y Eryc Castillo.
  • Alianza Atlético venció 2-1 a Comerciantes Unidos y alcanzó el tercer puesto.
  • Universitario de Deportes lidera el Torneo Clausura con 20 puntos y visitará a Garcilaso.
Hugo Avalos
Hugo Avalos
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