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Liga 1

Alianza Lima 2-0 ADT EN VIVO Y GRATIS por el Torneo Clausura 2026: minuto a minuto

Alianza Lima recibe a ADT en Matute por la fecha 10 del Torneo Clausura 2026. Sigue el minuto a minuto de este prometedor encuentro.

Alianza Lima vs. ADT por el Torneo Clausura 2026.
© Liga1 Te Apuesto.Alianza Lima vs. ADT por el Torneo Clausura 2026.

Alianza Lima y ADT se enfrentan en el Estadio Alejandro Villanueva. Por la fecha 10 del Torneo Clausura 2026, se juega uno de los encuentros más esperados del fin de semana ya que los blanquiazules necesitan la victoria a como de lugar. Asimismo, los tarmeños requieren de los tres puntos para soñar con la posibilidad de salir de la zona descenso para no complicarse más en esta temporada.

La expulsión de Luis Pérez

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El gol de Marco Huamán

Minuto a minuto de Alianza Lima vs. ADT por el Torneo Clausura 2026

Todos los detalles de Alianza Lima vs. ADT por el Torneo Clausura 2026

Alineaciones titulares de Alianza Lima vs. ADT por el Torneo Clausura 2026

Alianza Lima | Alejandro Duarte; Luis Advíncula, Renzo Garcés, Gianfranco Chávez, Marco Huamán; Esteban Pavez, Fernando Gaibor, Jairo Vélez, Alan Cantero; Eryc Castillo y Federico Girotti. DT: Pablo Guede.

ADT | Carlos Solis; Jhair Soto, Joaquín Pereyra, Horacio Benincasa, Orlando Nuñez; Jeremy Canela, Luis Felipe Pérez, Elías Ramos; Joao Rojas, Juan Lucumí y Jonatan Bauman. DT: Víctor Rivera.

Horarios de Alianza Lima vs. ADT por el Torneo Clausura 2026

  • 18:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)
  • 19:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras
  • 20:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú
  • 21:00 | Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Hora del Este)
  • 22:00 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay
  • 03:00 | España (sábado 19/09)

Canales de Alianza Lima vs. ADT por el Torneo Clausura 2026

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Renato Pérez
Renato Pérez
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