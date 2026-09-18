Pablo Guede reveló toda la verdad sobre lo que pasó con Kevin Quevedo: “Se mandó una macana”

El entrenador de Alianza Lima habló en la previa al partido ante ADT sobre Kevin Quevedo y su vuelta a la convocatoria. "Todavía no está al 100 por ciento", aseguró.

En la previa al partido ante ADT por la fecha 10 del Torneo Clausura 2026, Pablo Guede, entrenador de Alianza Lima, habló sobre Kevin Quevedo, a quien decidió volver a tener en cuenta para el primer equipo. Es la primera convocatoria de Quevedo en este certamen.

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Pablo Guede habló con la periodista Ana Lucía Rodríguez en L1MAX donde dio todos los detalles sobre la situación de Kevin Quevedo. Confirmó lo que ya se conocía sobre un caso de indisciplina y cuestiones físicas por parte del jugador. Si bien lo volvió a convocar, reveló que el jugador no está en óptimas condiciones.

“Cuando yo llegué acá, me dijeron que lo primero que había que poner era disciplina. Y cuando la pongo, me exigen que los haga jugar. Entonces, hay cosas que no coordinan, porque si yo pongo la disciplina, lo peor que le pudo hacer a un futbolista es no jugar, como lo hice con Kevin“, empezó explicando el entrenador argentino.

“Porque creo que no estuvo al nivel físico ni de entrenamientos que nosotros consideramos por el grupo. Por algo pide perdón. Porque vos no pedís perdón si no te mandás una macana. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Entonces, él se mandó una macana. Habló con los compañeros, conmigo, se disculpó con todos, y desde ese mismo momento, empezó a entrenar“, contó.

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Pese a esta vuelta, Kevin Quevedo aún no está en las condiciones necesarias para volver a jugar, según explicó Guede. De hecho, comentó que su intención es que recién vea minutos luego del parón por la próxima fecha FIFA. “Y yo quedé con él que iba a volver a jugar si seguía entrenando después de la fecha FIFA. Cuando pasara este partido… problema que no llegábamos a 20“, afirmó el DT. Y agregó: “Todavía no está al 100%“.

El problema de Alianza Lima con las lesiones

Tal como explicó Guede, el llamado de Quevedo tiene que ver con las lesiones que presenta Alianza Lima por estos momentos. “Éramos 19 y no voy a ir con 19 al banco”, aseguró el entrenador respecto al regreso del extremo a la convocatoria.

“Son muchas lesiones que no podemos controlar. Si vos me decís que lo podemos controlar por las cargas físicas, seguramente que haríamos todo nuestro mayor esfuerzo para poder controlarlo”, dijo.

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#LAPREVIA |Pablo Guede: "TÚ PIDES PERDÓN SI TE MANDAS UNA MACANA Y ÉL (KEVIN QUEVEDO) SE MANDÓ UNA MACANA (…) TODAVÍA NO ESTÁ AL 100%".#AlianzaLima vs #ADT



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Y agregó, luego de mencionar los casos de Alessandro Burlamaqui, Nicolás Díaz y Mateo Antoni: “Pero no me tengo que fijar en eso porque creo que tenemos un gran plantel que puede jugar cualquiera y por algo pasan las cosas. Por algo hoy juega (Gianfranco) Chávez, que seguramente la va a romper”.

DATOS CLAVE

Kevin Quevedo fue convocado por Pablo Guede para el partido contra ADT.

fue convocado por Pablo Guede para el partido contra ADT. Acto de indisciplina: el jugador pidió perdón a sus compañeros para volver a entrenar.

el jugador pidió perdón a sus compañeros para volver a entrenar. 19 jugadores disponibles: las múltiples lesiones en Alianza Lima forzaron su rápido regreso.