El consejo que Pablo Guede le dio a Kevin Quevedo tras su primer partido en el Torneo Clausura: “Depende de él”

En la conferencia de prensa tras el 2-0 ante ADT, Pablo Guede fue consultado por Kevin Quevedo. Lo elogió, pero también aclaró todo lo que pasó con él durante su tiempo ausente.

Pablo Guede le dio los primeros minutos de juego a Kevin Quevedo en este Torneo Clausura 2026 en el triunfo de Alianza Lima por 2-0 ante ADT en Matute. En su primera convocatoria en este certamen, el entrenador blanquiazul lo utilizó en el segundo tiempo. No obstante, tras el partido, le dejó un mensaje para que siga ganando minutos en el corto plazo.

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Antes del partido ante ADT, el propio Pablo Guede había explicado en L1MAX lo que había pasado con Kevin Quevedo y que su intención era que recién sume minutos después de la fecha FIFA que se viene. Las lesiones lo obligaron a completar la lista con su presencia, pero al final, le dio minutos de juego en este encuentro.

El volante-extremo irá ganando confianza poco a poco, luego de los problemas que tuvo en esta ausencia. El propio Pablo Guede, en la conferencia de prensa posterior al triunfo 2-0, fue consultado por su jugador y dejó en claro cuáles son los pasos a seguir para que pueda tener más minutos.

“Que siga trabajando. Él tiene que trabajar. Esto lo dije en la previa. Esto es muy claro: yo llegué acá y me dijeron “hay que poner disciplina”. Pero una vez que la pongo, después no me pidan que juegue. Es así de claro. Lo voy a volver a repetir, lo que dije en la previa: él pidió perdón, y nadie pide perdón si no se manda una cagada, ¿no? No digo cagada de llegar tarde, de salir, de venir borracho… no. Hay muchas formas de indisciplina”, empezó diciendo.

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“Por lo tanto, él lo entendió. Le pidió perdón a los compañeros, nos pidió perdón al cuerpo técnico, y yo fui muy claro con él. Le dije: ‘Hasta el receso de la fecha FIFA no vas a jugar’. Y la verdad que venía entrenando bien, no te voy a mentir. Entonces, tengo que seguir siendo ese cabrón para apretarlo, porque a Kevin lo tenés que apretar“, reveló.

🗣️ Declaraciones de Pablo Guede



"Que siga trabajando, él tiene que trabajar, él pidió perdón, hay muchas formas de indisciplina, le dije que hasta el receso no iba a jugar, pero venía entrenando bien, él es bueno (sobre Kevin Quevedo)" #L1RADIO pic.twitter.com/JOcoTnQeKp — L1MAX (@L1MAX_) September 19, 2026

Y cerró con un consejo para que siga así: “¿Es bueno? Es bueno. Pero depende de él, no de mí. Depende de él al 100%. Si él se entrena bien todos los días, tendrá posibilidades de jugar. Si deja un día de entrenar bien, como entrenan todos los compañeros, no va a jugar“.

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Pablo Guede bancó a Alejandro Duarte y Gianfranco Chávez

Además de hablar de Kevin Quevedo, el entrenador de Alianza Lima habló sobre los casos de Alejandro Duarte y Gianfranco Chávez, quienes fueron muy criticados durante la semana debido a su error en el clásico ante Universitario. El defensor, según mostraron las cámaras de L1MAX, se vio muy emocionado al final del partido.

“La verdad es que ver llorar a Chávez y a Ale, con el dolor que tenían y con todo lo que se habían bancado en la semana, para luego salir a jugar como lo hicieron… eso nos hace crecer y seguir mejorando“, aseguró Guede en la conferencia de prensa para bancarlos en este mal momento.

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