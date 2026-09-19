Así quedó la tabla de posiciones del Torneo Clausura y Acumulado 2026 tras Deportivo Garcilaso 4-0 Universitario

Veamos cómo se movieron las tablas de posiciones de la Liga 1 luego de la gran victoria de Deportivo Garcilaso ante Universitario en el Cusco.

Se juega la fecha 10 del Torneo Clausura 2026 y acabamos de presenciar el encuentro más esperado del fin de semana. El Estadio Inca Garcilaso de la Vega fue testigo de diversas emociones entre Deportivo Garcilaso vs. Universitario de Deportes y que tras el resultado final vamos a revisar cómo se movieron las tablas de posiciones de un campeonato que cada vez que se pone más apretado.

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En cuanto al trámite, desde un inicio notamos una clara intención de Deportivo Garcilaso en aprovechar su condición de local y potenciar el ataque jugando en la altura de Cusco. A raíz de ello es que en menos de media hora tuvimos un 3-0 a su favor con goles de Aldair Salazar, Kevin Sandoval y Agustín González. Sin chances para Universitario de Deportes, así se fue el primer tiempo.

De acuerdo al segundo tiempo, Deportivo Garcilaso se mantuvo encima y a los 58′ apareció Facundo Castelli para poner el 4-0 en el marcador. Si bien la ‘U’ intentó con algunas aproximaciones ofensivas de por medio, no fueron claros en sus ataque y por ende es que no pudieron descontar. Los cusqueños se quedaron con la victoria y sumaros tres puntos claves en el Torneo Clausura 2026.

Fuente: Liga1 Te Apuesto.

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La tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026

*UTC tiene 5 puntos menos por incumplimiento de pagos y deudas con exjugadores.

La tabla de posiciones del Acumulado 2026

UTC recibió 10 puntos de sanción por incumplimiento de pagos.

Sport Boys perdió 4 puntos por sanción por incumplimiento de pagos.

ADT y FC Cajamarca han recibido un punto de sanción cada equipo por infracciones al Reglamento de Licencias.

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Resultados de la fecha 10 del Torneo Clausura 2026

Viernes 18 de septiembre

Alianza Atlético 2-1 Comerciantes Unidos

Alianza Lima 2-0 ADT

Sábado 19 de septiembre

FC Cajamarca 1-2 Cusco FC

Sporting Cristal 3-1 Atlético Grau

Deportivo Garcilaso 4-0 Universitario de Deportes

FBC Melgar vs. Sport Boys | 20:15 | Estadio Monumental de la UNSA

Domingo 20 de septiembre

Sport Huancayo vs. UTC | 13:00 | Estadio IPD Huancayo

Juan Pablo II College vs. CD Moquegua | 15:30 | Complejo Deportivo Juan Pablo II

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*Cienciano vs. Los Chankas se jugará el miércoles 30 de septiembre desde las 15:00 horas en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

DATOS CLAVES