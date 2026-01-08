La inesperada respuesta de Paolo Guerrero al escuchar que Luis Advíncula jugará en Alianza Lima: “¿Sí, ya?”

Luis Advíncula se ha convertido en uno de los nombres más comentados en los últimos días, luego de confirmar su salida de Boca Juniors y quedar a un paso de ser anunciado como nuevo refuerzo de Alianza Lima.

Frente a esta situación, Paolo Guerrero no pasó por alto la noticia y sorprendió a todos con una sorpresiva reacción desde Uruguay, donde actualmente se encuentra el cuadro ‘íntimo’ para disputar una serie de amistosos.

La reacción de Paolo Guerrero tras conocerse fichaje de Luis Advíncula por Alianza Lima

Luego de que Alianza Lima arribara a Uruguay para disputar la Serie Río de la Plata, el periodista José Varela pudo conversar brevemente con el ‘Depredador’ antes de que abordara el bus del plantel ‘blanquiazul’.

Más allá de referirse a las expectativas del equipo en esta etapa de preparación, el delantero nacional se mostró sorprendido al enterarse que Luis Advíncula está próximo a firmar por los ‘íntimos’.

“¿Sí, ya? ¿Lo confirmas? Entonces, feliz. Todo el grupo va a estar feliz“, fueron las breves declaraciones de Guerrero, quien también se mostró feliz por la posible llegada de ‘Lucho’.

La despedida de Luis Advíncula de Boca Juniors

Desde Argentina, Luis Advíncula comunicó su decisión de salir de Boca Juniors debido a una situación familiar delicada. Ante la necesidad de regresar al Perú, el lateral se despidió de la institución ‘xeneize’ con muestras de profunda emoción.

“Con sentimientos encontrados. Muchas años en el club, muy agradecido con las personas con los que me recibieron. Agradecido con el presidente. Es complicado irte de un club así, estoy agradecido pero paso un momento familiar super complicado y accedieron a mi pedido que tenía que volver a mi país, así que no me alcanzará vida para agradecer lo que hicieron por mí”, expresó el ‘Rayo’ para ‘El Canal de Boca’.

DATOS CLAVES

Luis Advíncula confirmó su salida de Boca Juniors por motivos familiares y regresará al Perú.

El lateral derecho está cerca de ser anunciado como nuevo refuerzo de Alianza Lima para la temporada 2026.

