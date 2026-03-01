Pese a ser líderes del Torneo Apertura 2026, los jugadores de Alianza Lima que aún no convencen a Mr Peet

Alianza Lima permanecerá como el único líder del Torneo Apertura 2026 al término de la fecha 5. Luego del triunfazo que lograron por 1-0 frente a UTC en la ciudad de Cajamarca, el equipo blanquiazul tiene motivos para celebrar y a la vez continuar por el mismo camino de crecimiento. Dicho esto, fue Peter Arévalo quien realizó un análisis exhaustivo de algunos jugadores el plantel.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

Sabiendo que Alianza Lima viene de menos a más, sobre todo en resultados ya que para muchos todavía el equipo carece de buen funcionamiento en lo que va de la temporada 2026, el popular Mr. Peet señaló que Jairo Vélez, Alan Cantero, Eryc Castillo y Luis Advíncula no atraviesan un buen momento, lo cual se ve reflejado en la poca efectividad para la creación de acciones ofensivas.

“No estamos viendo la mejor viendo la versión de Vélez, Cantero y Castillo. Eso se ve en la frustración en que lanza un manotazo e intenta pegarle. ¿Qué pasa con Alianza sólido en defensa y por qué no vemos un Alianza con mucha variante con mitad de cancha en adelante? No estamos viendo trascendencia de Advíncula“; comentó Peter Arévalo durante la edición del programa ‘Madrugol‘.

Publicidad

Publicidad

Si bien también existen cuestionamientos para los centro delanteros de Alianza Lima, Mr. Peet fue claro en que ninguno de los protagonistas que estuvieron ayer fueron abastecidos por los volantes. “Es fácil prendérsela a los ‘9’, pero no estamos jugando para los ‘9’. Ni para Luis Ramos ni tampoco para Federico Girotti. No es el Alianza Lima que quisiéramos ver. Se tiene que jugar mejor”.

¿Cuál es el sentir en la interna de Alianza Lima al ser líderes del Torneo Apertura 2026?

ver también Mr. Peet revela por qué no narró partidos de Alianza Lima: “Estuve entubado”

Al margen de las durísimas críticas que ha recibido Alianza Lima en este inicio de temporada 2026 y que para muchos todavía deben mejorar muchísimo, en la interna de la plantilla son conscientes de ello y que además el grupo está muy unido para conseguir el propósito más importante que se han planteado. Así lo manifestó recientemente Alejandro Duarte tras el triunfo en Cajamarca.

Publicidad

Publicidad

“Creo que estamos muy unidos. Todos sabemos que este año el único objetivo es el campeonato de grupo. Entonces, las individualidades, por más que hay nombres muy importantes, se han dejado de lado y creo que eso es una de nuestras fortalezas. Sabemos que la defensa está muy bien y nos llegan poco, pero por ahí las veces que lleguen hay que estar preparados para ayudar al equipo”; declaró el ‘1’ de Alianza Lima para ‘Jax Latina Media‘.

Tweet placeholder

DATOS CLAVES

Alianza Lima cerrará la fecha 5 como único líder del Torneo Apertura 2026 tras vencer a UTC .

cerrará la fecha 5 como único líder del tras vencer a . Peter Arévalo (Mr. Peet) criticó el bajo rendimiento ofensivo de Jairo Vélez , Alan Cantero , Eryc Castillo y Luis Advíncula .

(Mr. Peet) criticó el bajo rendimiento ofensivo de , , y . El portero Alejandro Duarte destacó la unidad del grupo y la solidez defensiva como las principales fortalezas del equipo.

Publicidad