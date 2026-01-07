La salida de Luis Advíncula de Boca Juniors sigue generando repercusiones y ahora dejó una imagen que impactó a los hinchas. Tras compartir seis meses de vestuario en el club xeneize, Leandro Paredes se despidió públicamente del lateral peruano luego de confirmarse su fichaje por Alianza Lima.

El mediocampista argentino utilizó un mensaje breve, pero cargado de significado: “Luis, te deseo lo mejor para todo lo que viene loco”. Una frase sencilla que refleja la buena relación interna que Advíncula supo construir en Boca, pese a no haber tenido la continuidad esperada en el último tramo.

La despedida de Paredes no pasó desapercibida porque llega en un contexto sensible. Advíncula decidió cerrar su etapa en Boca tras perder protagonismo y apostar por un regreso fuerte al fútbol peruano, aceptando el desafío de convertirse en uno de los líderes de Alianza Lima para la temporada 2026.

Durante su estadía en el club argentino, el ‘Rayo’ compartió entrenamientos y competencias con referentes del plantel, entre ellos el propio Paredes. Ese respaldo público confirma que, más allá de las decisiones deportivas, Advíncula se va bien valorado en el grupo y con respeto ganado dentro del camerín.

Leandro Paredes despidió a Luis Advíncula tras salir de Boca Juniors. (Foto: X)

Advíncula respondió a Paredes por su despedida de Boca

Luis Advíncula no tardó nada en responder la historia de Leandro Paredes y republicó la imagen en su cuenta oficial de Instagram. El lateral derecho no colocó ningún texto, pero sí dejó unos emojis cargados de emoción: un rostro de babas y una cara triste.

Ahora, el foco está puesto en Matute. Mientras en Boca quedan los gestos de camaradería, Alianza Lima celebra un fichaje de jerarquía internacional. La despedida de Leandro Paredes marca el cierre simbólico de una etapa y el inicio de otra donde Advíncula buscará títulos, protagonismo y revancha deportiva en el fútbol peruano.

Advíncula respondió a Paredes luego del mensaje de despedida por irse de Boca. (Foto: X)

¿Cuántos años tiene Luis Advíncula?

Luis Advíncula tiene 35 años, es peruano, pero también cuenta con nacionalidad española y argentina y juega de lateral derecho en Alianza Lima.

¿Cuánto vale actualmente Luis Advíncula?

Luis Advíncula vale actualmente 200 mil euros a sus 35 años, según la última información oficial de Transfermarkt a la fecha de diciembre del 2025.

Datos claves

Luis Advíncula ficha por Alianza Lima para la temporada 2026 tras dejar Boca Juniors.

Leandro Paredes despidió al peruano públicamente: “Te deseo lo mejor para todo lo que viene”.

El lateral respondió la historia en Instagram con emojis de tristeza y emoción.

