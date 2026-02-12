La polémica publicación de Pablo Ceppelini tras la eliminación de Alianza Lima y que, luego, borró

Pablo Ceppelini volvió a estar en el centro de la polémica luego de que se pronunciara en redes sociales tras la inesperada eliminación de Alianza Lima a manos de 2 de Mayo en la Copa Libertadores 2026.

El futbolista compartió una historia que fue tomada por muchos como un mensaje indirecto hacia el cuadro ‘íntimo’, ya que la publicación apareció poco después de que el equipo quedara fuera del torneo continental.

Sin embargo, la situación no quedó ahí. Todo indica que el uruguayo aún tiene presente su etapa en Matute, ya que también dejó su huella al dar “me gusta” a una publicación que informaba la eliminación de Alianza.

La polémica publicación de Pablo Ceppelini tras eliminación de Alianza Lima

“Hermosa noche”, fue lo que escribió Pablo Ceppelini, agregando algunos emojis y señalando que la temperatura del lugar donde se encontraba era de 20 grados centígrados.

Muchos interpretaron este mensaje como una provocación hacia Alianza Lima, lo que desató la molestia de sus hinchas. La reacción fue tal que el propio mediocampista tomó la decisión de eliminar la historia de sus redes sociales.

El discreto paso de Pablo Ceppelini por Alianza Lima

Luego de una etapa discreta, Pablo Ceppelini —hoy sin equipo— llegó a disputar 33 encuentros con la camiseta de Alianza Lima durante su permanencia en La Victoria. En ese periodo marcó tres goles y aportó cuatro asistencias.

Aunque en su momento manifestó su intención de seguir en el club, la relación con la afición se deterioró considerablemente tras un gesto obsceno que realizó en el último partido oficial que el equipo jugó frente a Sporting Cristal en 2025.

