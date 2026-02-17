Ante la posible salida del técnico argentino Pablo Guede, en Alianza Lima ya empieza a sonar la opción de buscar un nuevo entrenador para encarar lo que resta del Torneo Apertura y la temporada 2026. En ese sentido, muchos nombres se empezaron a oír, pero rápidamente el de Jorge Fossati fue el que destacó.

Uno de los nombres que rápidamente apareció en el radar mediático fue el del uruguayo Jorge Fossati, quien dejó una huella importante en Universitario y es recordado por haber logrado dos títulos de la Liga 1 con los cremas.

Sin embargo, el periodista Gustavo Peralta fue claro al descartar, por ahora, cualquier acercamiento real entre Fossati y Alianza Lima. Según explicó, no existe ningún contacto formal entre el club íntimo y el entrenador uruguayo.

“No lo ha llamado nadie, primero. Pero, desde el entorno una persona habló con el profesor Fossati y dijo que no lo han llamado y tampoco es algo que valoraría pues sería difícil por su pasado en Universitario”, señaló Peralta, enfriando los rumores que se venían instalando en redes.

La vez que Universitario reconoció a Fossati como el mejor entrenador de la Liga 1 2025. (Foto: Universitario)

¿Jorge Fossati es opción en Alianza Lima?

Jorge Fossati ahora mismo no es opción para Alianza Lima y, en caso lo sea, el entrenador tampoco aceptaría. Además, el comunicador Gustavo Peralta agregó que el propio técnico no tendría como prioridad regresar al fútbol peruano en este momento, ya que estaría analizando otros proyectos deportivos.

De esta manera, más allá de que su nombre genera impacto por su pasado reciente y su prestigio, la llegada de Jorge Fossati a Alianza Lima luce hoy como una posibilidad lejana, tanto por cuestiones emocionales como por la falta total de gestiones concretas.

¿Qué logros consiguió Jorge Fossati en Universitario?

Jorge Fossati se consagró bicampeón de la Liga 1 con Universitario, al conseguir los títulos nacionales del 2023 y 2025, todo un hito en la historia del entrenador y de la institución crema.

¿Cuántos años tiene Jorge Fossati?

Jorge Fossati tiene 73 años, es entrenador y actualmente está sin club tras dejar Universitario después de salir campeón en la temporada 2025 de la Liga 1 de Perú.

Datos claves

Gustavo Peralta descartó contacto formal entre Alianza Lima y el técnico Jorge Fossati.

El uruguayo Jorge Fossati rechazaría la oferta por su pasado en Universitario de Deportes.

La directiva busca un posible reemplazo para Pablo Guede de cara a la temporada 2026.

