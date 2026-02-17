2 de Mayo vs. Sporting Cristal EN VIVO y GRATIS por la ida de la Copa Libertadores vía ESPN y Disney+

Se viene un emocionante partido por la Copa Libertadores, en este caso el cuadro de 2 de Mayo se enfrenta a Sporting Cristal. El duelo se disputará este martes 17 de febrero desde las 19:30 horas de Perú en el Estadio Monumental Rio Parapiti en Pedro Juan Caballero. La transmisión estará a manos de ESPN y Disney+. Pero podrás seguir el minuto a minuto y los incidentes en Bolavip Perú.

El conjunto de 2 de Mayo llega con mucha ilusión y optimismo a este encuentro. Más que todo después que lograran una tremenda hazaña al conseguir eliminar a Alianza Lima. Por lo que tratarán de hacer lo mismo con el cuadro ‘celeste’, el cual tampoco está pasando su mejor momento.

Por su parte, el conjunto de Paulo Autuori no está pasando un momento muy bueno. Pero intentará poder seguir avanzando a nivel internacional, saben que si pasen a la siguiente etapa al menos tienen asegurado un lugar en la Copa Sudamericana. Lo cual sería una victoria para cualquiera de los dos equipos.