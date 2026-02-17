Alianza Lima se juega mucho más que tres puntos este viernes 20 cuando enfrente a Sport Boys por la fecha 4 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1, en un partido que podría marcar el final del ciclo de Pablo Guede como entrenador íntimo.

Según información revelada por Exitosa Deportes, si el técnico argentino pierde ante el cuadro rosado, la dirigencia de Alianza Lima tomaría la decisión de cesarlo inmediatamente del cargo, cansada del bajo rendimiento del equipo y de una seguidilla de decisiones que no han convencido ni a la directiva ni a los hinchas.

El principal argumento es el cúmulo de fracasos que arrastra Guede en apenas unas semanas de gestión, siendo el golpe más duro la eliminación en la Fase 1 de la Copa Libertadores ante 2 de Mayo, un rival claramente inferior en presupuesto y plantel, lo que generó una fuerte crisis interna en La Victoria.

En ese contexto, el duelo ante Sport Boys aparece como un partido límite para Guede: una derrota no solo profundizaría el mal momento deportivo, sino que, de acuerdo a la información interna, sería el detonante final para que Alianza Lima decida cortar su proceso de manera anticipada.

Pablo Guede dirigiendo a Alianza Lima. (Foto: Alianza Lima)

¿Pablo Guede se va de Alianza Lima si pierde ante Sport Boys?

El técnico Pablo Guede dejaría Alianza Lima si es que pierde ante Sport Boys. Esta decisión llega tras los constantes cambios de esquema táctico que no han dado resultados y que, por el contrario, han generado mayor confusión en el funcionamiento del equipo. Uno de los casos más cuestionados fue utilizar a Federico Girotti como extremo, una posición que no es natural para el delantero argentino.

Además, las suplencias consideradas “extrañas” por parte del comando técnico han sido otro foco de conflicto, especialmente con referentes del plantel como Paolo Guerrero y Pedro Aquino, quienes en varios partidos importantes arrancaron en el banco sin una explicación clara desde lo futbolístico.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Sport Boys por el Torneo Apertura 2026 de la Liga 1?

Alianza Lima juega ante Sport Boys este viernes 20 de febrero desde las 8:00 PM en partido válido por la fecha 4 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 de Perú.

¿En qué canal ver el partido entre Alianza Lima vs. Sport Boys por el Torneo Apertura 2026 de la Liga 1?

El partido entre Alianza Lima vs. Sport Boys se podrá ver en vivo y en directo por la señal oficial de L1 MAX. También puedes seguir el cotejo gratis y online por el celular e internet en Bolavip Perú.

Datos claves

El entrenador Pablo Guede será cesado de Alianza Lima si pierde ante Sport Boys.

Alianza Lima enfrentará a Sport Boys el viernes 20 por la fecha 4.

