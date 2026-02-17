Tras su salida de Alianza Lima por un tema de indisciplina, el lateral izquierdo Miguel Trauco sigue atravesando un momento complejo en su carrera profesional, ya que hasta ahora no logra encontrar equipo en la Liga 1.

A sus 33 años, el defensor peruano esperaba reinsertarse rápidamente en el fútbol local; sin embargo, el panorama no es nada alentador. De acuerdo con información revelada por el periodista Gustavo Peralta, su nombre ha sido ofrecido a varios clubes, pero sin éxito en las negociaciones.

Según explicó el comunicador en el programa de YouTube Linkeados, dos equipos importantes del norte del país descartaron su fichaje. Se trata de Alianza Atlético y Atlético Grau, ambos protagonistas habituales en la primera división.

La respuesta de ambos clubes fue clara: no están interesados en incorporar a Trauco, pese a su trayectoria internacional y su pasado en equipos como Flamengo y la Selección Peruana. Esto deja al jugador en una situación delicada dentro del mercado local.

Miguel Trauco cuando era jugador de la Selección Peruana. (Foto: Getty Images)

¿Miguel Trauco se retira del fútbol profesional?

El principal problema no pasaría por lo futbolístico, ya que sigue siendo un lateral con experiencia y recorrido, sino por los antecedentes extradeportivos que arrastra tras su salida de Alianza Lima, lo que ha generado cautela en las directivas. Pero la respuesta es clara, Miguel Trauco quiere seguir en el fútbol profesional e incluso evalúa bajar de categoría contar de seguir jugando.

Por ahora, el futuro de Miguel Trauco es una incógnita. Sin opciones concretas en la Liga 1 y con puertas cerradas en clubes importantes, el defensor deberá evaluar seriamente propuestas del extranjero o incluso de categorías inferiores si quiere mantenerse en actividad.

Miguel Trauco jugando en Alianza Lima. (Foto: Getty Images)

¿En qué clubes puede jugar Miguel Trauco?

¿Qué edad tiene Miguel Trauco?

