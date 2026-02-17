Es tendencia:
Liga 1

Miguel Trauco sigue sin encontrar club en Perú: los históricos de la Liga 1 que lo rechazaron

Tras salir de Alianza Lima por indisciplina, Miguel Trauco sigue en la búsqueda de un nuevo club, pero varios le cerraron la puerta.

Por Aldo Cadillo

Miguel Trauco en Alianza Lima.
Miguel Trauco en Alianza Lima.

Tras su salida de Alianza Lima por un tema de indisciplina, el lateral izquierdo Miguel Trauco sigue atravesando un momento complejo en su carrera profesional, ya que hasta ahora no logra encontrar equipo en la Liga 1.

A sus 33 años, el defensor peruano esperaba reinsertarse rápidamente en el fútbol local; sin embargo, el panorama no es nada alentador. De acuerdo con información revelada por el periodista Gustavo Peralta, su nombre ha sido ofrecido a varios clubes, pero sin éxito en las negociaciones.

Según explicó el comunicador en el programa de YouTube Linkeados, dos equipos importantes del norte del país descartaron su fichaje. Se trata de Alianza Atlético y Atlético Grau, ambos protagonistas habituales en la primera división.

La respuesta de ambos clubes fue clara: no están interesados en incorporar a Trauco, pese a su trayectoria internacional y su pasado en equipos como Flamengo y la Selección Peruana. Esto deja al jugador en una situación delicada dentro del mercado local.

Miguel Trauco cuando era jugador de la Selección Peruana. (Foto: Getty Images)

¿Miguel Trauco se retira del fútbol profesional?

El principal problema no pasaría por lo futbolístico, ya que sigue siendo un lateral con experiencia y recorrido, sino por los antecedentes extradeportivos que arrastra tras su salida de Alianza Lima, lo que ha generado cautela en las directivas. Pero la respuesta es clara, Miguel Trauco quiere seguir en el fútbol profesional e incluso evalúa bajar de categoría contar de seguir jugando.

Por ahora, el futuro de Miguel Trauco es una incógnita. Sin opciones concretas en la Liga 1 y con puertas cerradas en clubes importantes, el defensor deberá evaluar seriamente propuestas del extranjero o incluso de categorías inferiores si quiere mantenerse en actividad.

Miguel Trauco jugando en Alianza Lima. (Foto: Getty Images)

¿En qué clubes puede jugar Miguel Trauco?

Miguel Trauco busca club tras dejar Alianza Lima luego de su escándalo extradeportivo y evalúa fichar por clubes de Liga 1 de Perú o del Brasileirao.

¿Qué edad tiene Miguel Trauco?

Miguel Trauco tiene 33 años, juega de lateral izquierdo y es peruano. Además, acaba de dejar Alianza Lima por un escándalo extradeportivo y por eso mismo le está costando encontrar club.

Datos claves

  • Miguel Trauco, de 33 años, no encuentra equipo tras su salida de Alianza Lima.
  • Alianza Atlético y Atlético Grau descartaron el fichaje del lateral peruano por temas extradeportivos.
  • El futbolista evalúa bajar de categoría para mantenerse en actividad dentro del fútbol profesional.
Aldo Cadillo
