Paulo Autuori enojado reprochó el partido que hizo Sporting Cristal contra 2 de Mayo: “Era para…”

El entrenador de Sporting Cristal, Paulo Autuori, no ocultó su frustración tras el empate obtenido frente a 2 de Mayo en el partido de ida por la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026. El estratega brasileño fue tajante al analizar el rendimiento de su equipo y el desarrollo del juego en territorio paraguayo.

Sporting Cristal pudo ganar con tranquilidad

Autuori aseguró ante los medios que el encuentro presentaba todas las condiciones para que el conjunto “celeste” se llevara los tres puntos a Lima. “El partido era para ganarlo con facilidad”, disparó el técnico, lamentando la falta de contundencia frente al arco rival durante los 90 minutos.

En su análisis táctico, el DT destacó que su portero prácticamente no tuvo intervenciones directas debido al estilo de juego del oponente. Según sus declaraciones, el equipo local se limitó a lanzar pelotazos sin generar jugadas de peligro real o volumen de fútbol elaborado.

A pesar de la superioridad que percibió en el campo, el técnico reconoció que la falta de eficacia fue el mayor pecado de Sporting Cristal. “Pudimos irnos con ventaja, pero no fuimos eficaces”, señaló Autuori, subrayando que la posesión no se tradujo en el marcador deseado.

Paulo Autuori dirigiendo en Sporting Cristal. (Foto: X).

Sporting Cristal confiado de clasificar

El estratega también aprovechó para enviar un mensaje de felicitación a 2 de Mayo por lo que calificó como una “clasificación histórica”. Reconoció el esfuerzo de un rival que, aunque no generó juego fluido, supo competir y pelear cada balón con intensidad.

Sin embargo, el tono de la conferencia cambió cuando Autuori se refirió a la actitud de la hinchada local durante el compromiso. El brasileño denunció haber recibido insultos constantes durante todo el partido, algo que calificó como inaceptable para el espectáculo deportivo.

El hincha paraguayo insultó a Paulo Autuori

“El hincha lo puede pasar todo, pero no me puedo quedar callado cuando todo el partido fueron puros insultos”, afirmó con evidente molestia. Para el técnico, la reciprocidad y el respeto entre los protagonistas y el público son la base que genera la verdadera pasión.

Por todas esas razones, el entrenador reafirmó que, aunque respeta a todos, no está dispuesto a tolerar faltas de respeto personales mientras cumple su labor. Sporting Cristal ahora deberá enfocarse en cerrar la serie en casa para asegurar su permanencia en el torneo internacional.

Paulo Autuori como entrenador de Sporting Cristal. (Foto: X).

