Con Kevin Ortega a la cabeza, CONAR decidió suspender a 5 árbitros por mal desempeño

El fútbol peruano viene sufriendo mucho en el tema arbitral debido a los malas decisiones que se han venido dando. Si bien, este recién es el comienzo de la Liga 1, se están dando irregularidades importantes. Por esa razón, la CONAR viene tomando decisiones que puedan no solo limpiar su imagen, sino tener más cuidado para los siguientes partidos que se vienen.

En total son 5 los árbitros que pasarán un tiempo fuera de las canchas por no lograr hacer bien las cosas. Uno de ellos es Kevin Ortega, que claro, fue de los más criticados por su mala decisión en el penal en contra de Universitario de Deportes en el choque contra Cusco FC. Duelo en el que se terminó el partido con un empate 1-1.

Justamente Alejandro Villanueva también terminó sancionado por ese mismo juego. En este caso, Villanueva formaba parte del VAR, siendo de los que llama a Ortega para que se pueda dar la decisión del penal que en realidad no debió ser cobrado.

En el caso de Bruno Pérez, es sancionado por no hacer una expulsión del jugador Renzo Alfani. Esto frente al conjunto de Atlético Grau, error que consideran grave al ser una jugada bastante importante en este compromiso.

Joel Alarcón también es uno de los jueces que pasará un tiempo fuera de las canchas. En este caso, se debe a un penal mal cobrado en Cajamarca que lo termina sacando del juego por un tiempo.

Por último, Milagros Arruela también terminó siendo sancionada por el mal uso del VAR en un encuentro en Tarma. Completando la lista de un total de 5 árbitros que tendrán que tomar mejores decisiones si es que desean continuar en el arbitraje.

Duras decisiones de la CONAR

En la CONAR saben que están en el ojo de la tormenta en este momento. Por esa razón, han tomado medidas bastante fuertes para poder tratar de mejorar el arbitraje, el cual hoy en día no es el mejor en el país. Se cometen muchos errores de forma consecutiva a pesar de tener al VAR.

Por ello, se vienen tomando la decisión de las sanciones a los árbitros. Pero no solo eso, sino que también la publicación de los audios de las decisiones arbitrales en situaciones polémicas, que son subidas a la cuenta de la CONAR en Youtube.

Datos Claves

