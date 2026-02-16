Es tendencia:
“Me incomoda”: Hernán Barcos habló sobre la crisis enorme que está viviendo Alianza Lima

El presente de Alianza Lima no pasa desapercibido en Hernán Barcos. El atacante de Cajamarca FC, reflexiona desde un punto bastante crítico.

Por Manuel Alejandro Carranza Salas

Hernán Barcos incómodo por la situación de crisis en Alianza Lima.
Hernán Barcos incómodo por la situación de crisis en Alianza Lima.

El Aeropuerto Internacional Jorge Chávez fue el escenario de una de las declaraciones más esperadas por el entorno de Alianza Lima. Hernán Barcos, hoy referente de FC Cajamarca, rompió el silencio tras la derrota de su equipo ante Sport Huancayo por la Liga 1.

Hernán Barcos agradecido con Alianza Lima

A su llegada a la capital, el “Pirata” fue abordado por diversos medios locales interesados en su postura sobre la crisis blanquiazul. El delantero argentino no evitó las preguntas sobre la temprana eliminación íntima en la Copa Libertadores y el mal inicio en el torneo local.

“Uno siempre está agradecido con el club, con el hincha y por cómo nos trataron siempre”, expresó Barcos con un tono de nostalgia. El atacante dejó claro que el vínculo emocional con la institución de La Victoria sigue intacto a pesar de la distancia profesional.

Molesto por el presente de Alianza Lima

Sobre el presente futbolístico de Alianza, Barcos fue contundente: “Obviamente que incomoda, como a todos los hinchas les molesta la situación actual”. Estas palabras resonaron con fuerza, ya que el equipo atraviesa un bache de resultados que ha encendido las alarmas en Matute.

Imagen
Hernán Barcos héroe de Alianza Lima en la Copa Libertadores. (Foto: X).

Respecto a un posible retorno para ayudar al equipo de sus amores, el goleador fue cauto, pero dejó la puerta abierta. “No depende de mí, veremos en un futuro; todavía soy jugador de FC Cajamarca”, señaló ante la insistencia de la prensa deportiva.

El veterano futbolista también aprovechó para enviar un mensaje de calma a la hinchada, recordando que la temporada recién comienza. “Recién van tres partidos, hay que tener un poco de paciencia”, puntualizó el “Pirata” antes de continuar su camino con la delegación cajamarquina.

¿Alianza Lima fichará a Hernán Barcos?

La crisis en Alianza Lima se ha agudizado tras quedar fuera de las competencias internacionales de forma prematura en este 2026. Los seguidores íntimos han manifestado su descontento en redes sociales, pidiendo cambios profundos en la estructura del plantel y la dirección técnica.

Por ahora, Barcos se enfoca en revertir el presente de FC Cajamarca, aunque sus declaraciones han vuelto a encender la ilusión de la fanaticada grone. El mercado de pases de mitad de año podría ser clave para definir si este deseo mutuo se convierte en realidad.

Imagen
Hernán Barcos celebrando en FC Cajamarca. (Foto: X).

DATOS CLAVES

  • Hernán Barcos declaró en el Aeropuerto Jorge Chávez como jugador de FC Cajamarca.
  • El delantero admitió que le incomoda la crisis actual de Alianza Lima.
  • El “Pirata” pidió paciencia tras la eliminación íntima en Copa Libertadores 2026.
Manuel Alejandro Carranza Salas
