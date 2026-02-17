El primer mensaje de Vinícius Júnior tras el escándalo con Prestianni: “Los racistas son, sobre todo, cobardes”

Vinícius Júnior se manifestó en sus redes sociales por primera vez tras el escándalo en el que fue protagonista y acusó de racismo al futbolista argentino Gianluca Prestianni. El hecho ocurrió durante el segundo tiempo del partido entre Benfica y Real Madrid por la UEFA Champions League 2025-26 y ha dado la vuelta al mundo.

Todo ocurrió en la segunda parte cuando Gianluca Prestianni, tapándose la boca con su propia camiseta, habría llamado “mono” a Vinícius Júnior. Esto provocó que el brasileño vaya a decirle al árbitro lo ocurrido y, automáticamente, se activó el protocolo antirracismo por el que el partido se suspendió algunos minutos.

El brasileño fue al banco de suplentes y hasta amagó con no continuar jugando debido a este hecho. Sin embargo, sus compañeros lo convencieron y el partido terminó con el 1-0 para Real Madrid en este partido de ida de los Playoffs de la Champions League.

Tras este hecho, hubo varias voces respecto al hecho. Kylian Mbappé y Federico Valverde se han manifestado públicamente con serias acusaciones contra Prestianni. Pero, ahora, el que lo hizo ante todos fue Vinícius Júnior. A través de sus redes sociales, manifestó su sentir ante lo ocurrido.

“Los racistas son, sobre todo, cobardes. Necesitan ponerse las camisetas en la boca para mostrar lo débiles que son. Cuentan con la protección de otros que, teóricamente, tienen la obligación de castigarlos“, dijo, en primera medida.

“Nada de lo que pasó hoy es nuevo en mi vida ni en la de mi equipo. Recibí una tarjeta amarilla por celebrar un gol. Todavía no entiendo porqué. Por otro lado, sólo fue un protocolo mal ejecutado que no sirvió de nada“, cuestionó.

Y agregó: “No me gusta aparecer en situaciones como esta, especialmente después de una gran victoria y cuando los titulares deberían ser sobre el Real Madrid, pero es necesario”.

Vinícius Júnior y su historia de Instagram sobre el hecho con Prestianni (Instagram @vinijr).

Lo que Gianluca Prestianni asegura que le dijo a Vinícius Júnior

Las palabras de Gianluca Prestianni han generado un fuerte ruido en todo el mundo. El propio Vinícius Júnior insistió en el insulto racista de parte del jugador argentino. No obstante, según Aurélien Tchouaméni y también dejó entrever Jose Mourinho, el ex Vélez Sarsfield asegura que dijo otra cosa.

Según el futbolista francés del Real Madrid, Prestianni dijo que lo que expresó tapándose la boca fue “maricón”, en vez de “mono”. En definitiva, hay versiones contrapuestas, aunque todo el mundo del fútbol ha condenado definitivamente al argentino.

