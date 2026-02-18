¿Juega Cristiano Ronaldo? Las alineaciones titulares para Al Nassr vs. FK Arkadag por la AFC Champions League Two

Al Nassr recibe este miércoles 18 de febrero a FK Arkadag en el partido de vuelta de los octavos de final de la AFC Champions League Two. El Al Awwal Park Stadium de Riad es el escenario para este nuevo duelo entre ambos equipos. La serie está en favor del conjunto saudí por 1-0, que no tendrá a Cristiano Ronaldo entre sus titulares.

Publicidad

Publicidad

Cristiano Ronaldo retornó de su huelga personal con Al Nassr el pasado sábado. Fue titular y anotó un gol en el triunfo por 2-0 ante Al Fateh por la jornada 22 de la Saudi Pro League 2025-26. Sin embargo, a pesar de terminar con su protesta por sus diferencias con el Fondo de Inversión Pública (PIF), no jugará por la AFC Champions League Two.

El portugués ha puesto al certamen continental de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) en un segundo plano. Su real objetivo es el título de la Saudi Pro League donde Al Nassr está en el segundo lugar, un punto por debajo del líder Al Hilal.

Publicidad

Publicidad

Por eso, CR7 apuntaría a seguir netamente dedicado a la liga saudí. El próximo partido de Al Nassr será el sábado 21 de febrero ante Al Hazm por la jornada 23. Además, con la ventaja del 1-0 logrado en Turkmenistán, Jorge Jesús decidió prescindir del partido de hoy a su compatriota.

Tweet placeholder

FK Arkadag, campeón de Turkmenistán, buscará hacer historia en Arabia Saudita. El equipo de Mergen Orazov no la tiene fácil, ya que debe revertir el 1-0 sufrido en la ida en su propia casa. Sin CR7 en campo, buscará hacerle frente con sus figuras al equipo local.

Publicidad

Publicidad

ver también Paulo Dybala reveló el curioso artículo peruano que tenía Cristiano Ronaldo cuando jugaban en Juventus

Las alineaciones para Al Nassr vs. FK Arkadag por la AFC Champions League Two

AL NASSR: Nawaf Al Aqidi; Nawaf Boushal, Nader Al Sharari, Íñigo Martínez, Salem Al Najdi; Abdulrahman Ghareeb, Ali Al Hassan, Ángelo, Ayman Yahya; Mohammed Marran y Abdullah Al Hamdan. DT: Jorge Jesús.

FK ARKADAG: Rasul Charyyev; Ibrayym Mammedov, Guychmyrat Annagulyyev, Mekan Saparov, Arzuvguly Sapargulyev; Resul Khozhaev, Velmyrat Ballakov, Mirza Beknazarov; Yazgylych Gurbanov, Shamammet Hydyrov y Didar Durdyyev. DT: Mergen Orazov.

¿A qué hora y dónde ver en vivo Al Nassr vs. FK Arkadag?

Al Nassr vs. FK Arkadag se juega este miércoles 18 de febrero en el Al Awwal Park Stadium de Riad desde las 21:15 horas local (15:15 horas de Lima, Perú) en el partido correspondiente a la vuelta de los octavos de final de la AFC Champions League Two 2025-26. El encuentro cuenta con transmisión en vivo de la plataforma Disney+ Premium para toda Sudamérica, Centroamérica, Caribe y México.

Publicidad

Publicidad

Datos claves