EN VIVO VER Real Madrid vs. Benfica GRATIS por la UEFA Champions League: DIRECTO vía ESPN, Disney+ y Fútbol Libre

El Estádio da Luz se viste de gala para recibir un enfrentamiento con sabor a revancha en la UEFA Champions League. El Benfica de José Mourinho busca repetir la hazaña tras haber sorprendido al conjunto blanco en la fase de liga hace apenas unas semanas.
Así llega el Real Madrid y Benfica
La gran novedad para el equipo de Álvaro Arbeloa es el esperado regreso de Kylian Mbappé al once titular. El astro francés llega descansado tras las últimas rotaciones y asumirá todo el peso ofensivo ante las sensibles bajas de Jude Bellingham y Rodrygo.
Por su parte, el conjunto luso llega con la moral por las nubes tras asegurar su clasificación de forma agónica en la última jornada. Con Vangelis Pavlidis en racha goleadora, las “Águilas” confían en su fortín de Lisboa para sacar una ventaja determinante en esta ida de los playoffs.
El planteamiento táctico será la clave, ya que el Real Madrid necesita corregir las desatenciones defensivas que le costaron cuatro goles en su última visita a Portugal. Se espera un duelo de alta intensidad donde el control del mediocampo determinará quién domina el ritmo del partido.
Como podemos notar, este duelo europeo pone a prueba la jerarquía del vigente campeón frente a un proyecto portugués que se crece ante los grandes. Con ambos equipos jugándose la temporada continental, el espectáculo en el césped está garantizado para los aficionados de todo el mundo.
¿Cuándo y a qué hora se juega el Real Madrid vs. Benfica?
El partido de ida de los playoffs de la UEFA Champions League 2025-26 entre Benfica y Real Madrid se disputa este martes 17 de febrero de 2026 en el Estádio da Luz, con un horario de inicio fijado para las 21:00 horas en España, mientras que en el continente americano el balón rodará a las 14:00 horas en México, las 15:00 horas en Colombia y Perú, y las 17:00 horas en Argentina y Chile.
¿Qué canales transmitirán el Real Madrid vs. Benfica?
La transmisión en vivo del Real Madrid vs. Benfica por la Champions League 2026 estará disponible a nivel global a través de diversas plataformas líderes; en España el encuentro se podrá seguir por Movistar Plus+ y Movistar Liga de Campeones, mientras que en México la cobertura correrá a cargo de TNT Sports y la plataforma Max. Para el resto de Latinoamérica, la señal oficial será ESPN y Disney+, en Estados Unidos se emitirá por Paramount+, TUDN y UniMás, y en el Reino Unido a través de Amazon Prime Video, garantizando que los aficionados no se pierdan este crucial duelo de playoffs. Además, del minuto a minuto de Bolavip Perú.
