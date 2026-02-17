EN VIVO VER Real Madrid vs. Benfica GRATIS por la UEFA Champions League: DIRECTO vía ESPN, Disney+ y Fútbol Libre

Vinicius Jr. está siendo cuestionado en el Real Madrid. Contra Benfica en Portugal, deberá ser de los más potentes para evitar más críticas.

El Benfica hizo historia al convertirse en el primer club en vencer al Real Madrid en una final de la Copa de Europa. A pesar de que Puskas marcó dos goles iniciales en Ámsterdam, "O Glorioso" logró la remontada para asegurar su primer título de la Copa de Europa.

¿Recuerdas el último enfrentamiento entre el Benfica y el Real Madrid? ¿Cuál crees que será el resultado del partido de hoy?

El Real Madrid debería presentar hoy contra el Benfica la misma alineación inicial que utilizó ante la Real Sociedad, con la única excepción de la incorporación de Kylian Mbappé.

La afición del Benfica salió a recibir el autobús del Real Madrid en la autopista, en un intento de calentar el ambiente a minutos del partido de Champions League.

Ya se juega el Benfica y Real Madrid por el play off de Champions League.

Benfica quiere llegar lo más pronto posible a la portería de Real Madrid. Su primera intención, se marchó fuera.

En ofensiva el Benfica, está creando la oportunidad de poder gestionar balones en corto. Trayendo temor a la defensa del Real Madrid.

Por ahora, los pases de Real Madrid son muy cortos o largos. Benfica está interpretando bien los movimientos para contrarrestar todo.

Benfica tiene menos espacios para poder moverse. Los primeros minutos dominaron, ahora están más lejos de la marca.

Después de problemas en defensa, ahora logró avanzar por las bandas. Y generó malestar en Real Madrid. Ganando tiro de esquina.

Vinicius intentó rematar dentro del área. Tras un centro perfecto de Federico Valverde. Pasó cera el disparo, era el primero para el Real Madrid.

Fredrik Aursnes probó disparando de larga distancia. Se desvió un poco y el portero del Real Madrid evitó el 1-0 de Benfica.

De la mitad de la cancha no puede pasar todavía. Benfica resuelve bien cualquier tipo de ataque, por ahora en el duelo de Champions League.

Benfica tuvo la oportunidad de poder gestionar en los primeros minutos. Ahora el cuadro español está siendo más intenso arriba.

Después de una supuesta falta contra un futbolista de Benfica. Todo está quieto. Habría golpeado Aurélien Tchouaméni.

Trent Alexander-Arnold ganó por la derecha, sirvió perfecto para Kylian Mbappé. Que no llegó, aún lanzándose. Era el primero del duelo.

En el partido, estuvo desbordado al comienzo. Pero Benfica parece que se cansó, y ahora están creando opciones en ofensiva los merengues.

Gran pase de taco de Vinicius Jr. para el atacante francés. Quien define de zurda, pero completamente desviado. Se salvó Benfica.

Quedó mano a mano con Anatoli Trubin. Rematando de zurda otra vez, pero el portero respondió a dos tiempos. Benfica demasiado complicado.

Gran oportunidad de Arda Güler. Quien encaró y remató abajo, el portero Anatoli Trubin, estuvo a al altura evitando todo tipo de problema.

Benfica ya intentó una vez el ataque en profundidad. El Real Madrid se cuida en este arranque.

Vinicius se lleva la amonestación por haber hecho un gesto provocador a la afición del Benfica.

Vinicius anuncia que lo insultaron en cancha. Habrían dicho en contra del jugador una palabra prohibida.

Vinicius en el borde del campo de juego. Porque aqueja un insulto racista. Conversan los dos capitanes del encuentro.

Después de este hecho denunciado por Vinicius. No se quiere reintegrar al juego el atacante brasileño. Benfica pide que regresen los rivales. Mientras discuten todos en la cancha.

Real Madrid y Benfica están en la cancha. Después de la discusión extensa que hubo. Donde Prestianni supuestamente, insultó con palabra racista a Vinicius.

Tras 10 minutos del duelo parado. Los hinchas de Benfica se la agarran contra el atacante brasileño.

Mueven muy bien la pelota en ataque. Por ahora sin profundidad, pero siempre encuentran a un compañero. Podría llegar pronto el 2-0.

Después de mucho tiempo, salieron en contra bien. Dándole temores a la defensa del Real Madrid.

Después de un par de amagues, intentó definir el brasileño. Siendo claramente la figura del Real Madrid por ahora.

Contra Real Madrid, un poco cansado. Tiene la oportunidad de poder mantener un orden. Tanto para defender, como para atacar.

Estaríamos entrando en un momento de impaciencia por el cierre del partido. Pero el duelo se extenderá 10 minutos por lo menos. Debido a la discusión entre Vinicius Jr. y los futbolista de Benfica por un supuesto insulto racista.

El futbolista colombiano del Benfica iba a rematar. Siendo cortado por Vinicius Jr. quien ya está amonestado. Debe ser la segunda amonestación.

Después de un tiro libre que chocó. Terminó saliendo al tiro de esquina tras un rebote. Que por poco se cuela en el arco merengue.

Después de estar siendo dominador. Ahora se le acomoda ser un cuadro que espera para luego atacar.

Jugando para poder desesperar a sus rivales. La defensa del Benfica lo está marcando cerca.

Después de una situación complicada contra Benfica. Parece que está llevando todo con calma. Siendo dominador y ganando 1-0.

Real Madrid le ganó 1-0 a Benfica con un gol fantástico de Vinicius Jr. Agradecemos a todas las personas que nos acompañaron en esta oportunidad. Siendo un duelo que tuvo de todo. Hasta un nuevo minuto a minuto de UEFA Champions League.

El Estádio da Luz se viste de gala para recibir un enfrentamiento con sabor a revancha en la UEFA Champions League. El Benfica de José Mourinho busca repetir la hazaña tras haber sorprendido al conjunto blanco en la fase de liga hace apenas unas semanas.

Así llega el Real Madrid y Benfica

La gran novedad para el equipo de Álvaro Arbeloa es el esperado regreso de Kylian Mbappé al once titular. El astro francés llega descansado tras las últimas rotaciones y asumirá todo el peso ofensivo ante las sensibles bajas de Jude Bellingham y Rodrygo.

Por su parte, el conjunto luso llega con la moral por las nubes tras asegurar su clasificación de forma agónica en la última jornada. Con Vangelis Pavlidis en racha goleadora, las “Águilas” confían en su fortín de Lisboa para sacar una ventaja determinante en esta ida de los playoffs.

El planteamiento táctico será la clave, ya que el Real Madrid necesita corregir las desatenciones defensivas que le costaron cuatro goles en su última visita a Portugal. Se espera un duelo de alta intensidad donde el control del mediocampo determinará quién domina el ritmo del partido.

ver también Barcelona sufrió una dura derrota ante Girona y perdió el liderato de LaLiga 2025/2026

Como podemos notar, este duelo europeo pone a prueba la jerarquía del vigente campeón frente a un proyecto portugués que se crece ante los grandes. Con ambos equipos jugándose la temporada continental, el espectáculo en el césped está garantizado para los aficionados de todo el mundo.

¿Cuándo y a qué hora se juega el Real Madrid vs. Benfica?

El partido de ida de los playoffs de la UEFA Champions League 2025-26 entre Benfica y Real Madrid se disputa este martes 17 de febrero de 2026 en el Estádio da Luz, con un horario de inicio fijado para las 21:00 horas en España, mientras que en el continente americano el balón rodará a las 14:00 horas en México, las 15:00 horas en Colombia y Perú, y las 17:00 horas en Argentina y Chile.

Hoy juega Real Madrid vs. Benfica por la Champions League en Portugal. (Foto: X).

¿Qué canales transmitirán el Real Madrid vs. Benfica?

La transmisión en vivo del Real Madrid vs. Benfica por la Champions League 2026 estará disponible a nivel global a través de diversas plataformas líderes; en España el encuentro se podrá seguir por Movistar Plus+ y Movistar Liga de Campeones, mientras que en México la cobertura correrá a cargo de TNT Sports y la plataforma Max. Para el resto de Latinoamérica, la señal oficial será ESPN y Disney+, en Estados Unidos se emitirá por Paramount+, TUDN y UniMás, y en el Reino Unido a través de Amazon Prime Video, garantizando que los aficionados no se pierdan este crucial duelo de playoffs. Además, del minuto a minuto de Bolavip Perú.

DATOS CLAVES