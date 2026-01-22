La primera decisión de Pablo Guede al enterarse de denuncia por abuso sexual en contra de Zambrano, Peña y Trauco

El ambiente en Alianza Lima es de máxima tensión tras hacerse pública la denuncia que involucra a Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco por un presunto caso de abuso sexual contra una joven argentina de 22 años.

Sin duda alguna, la noticia ha tomado por sorpresa al comando técnico encabezado por Pablo Guede, quien ya habría definido una contundente postura frente a lo ocurrido.

¿Qué hizo Pablo Guedes tras conocer denuncia por abuso sexual?

De acuerdo a lo señalado por César Vivar, el estratega argentino optó por suspender la práctica que el plantel venía desarrollando en el Estadio Alejandro Villanueva, manteniendo a todos los futbolistas reunidos sobre el terreno de juego.

“La práctica se detuvo y se canceló apenas salió esta información. La información es que los jugadores, en este momento, están reunidos en el campo de juego esperando información o que les den alguna directriz de qué va a ocurrir. Si Pablo Guede seguirá trabajando en campo o rompen filas cada uno a su casa para ver que resuelve la gente que toma decisiones en Alianza Lima”, señaló el periodista en el programa de YouTube ‘Doble Punta’.

Además, indicó que desde la interna del club podrían adoptarse nuevas medidas, las cuales estarán supeditadas al avance y a los resultados de la investigación en curso. “La práctica se estaba por iniciar o se estaba dando y se ha cancelado. Los que toman decisiones están fuera y el grupo de jugadores en el césped. Incertidumbre total en Alianza“.

¿Qué dijo Pablo Guede al enterarse de la noticia?

En esa misma línea, el periodista Horacio Zimmerman reveló que la reacción inicial de Pablo Guede fue tajante, al manifestar que no deseaba tener contacto con los tres futbolistas involucrados.

“La información que yo tenía es que Guede lo primero que dijo es que “yo no los quiero ver” porque le están cag.. el trabajo“, expresó el mencionado comunicador.

