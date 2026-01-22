La primera decisión oficial de Alianza Lima ante el caso de abuso sexual contra Zambrano, Trauco y Peña

Alianza Lima atraviesa horas delicadas luego de que se conociera una denuncia por presunto abuso sexual que involucra a tres de sus futbolistas: Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña, quienes días atrás estuvieron junto al plantel en Uruguay disputando la Serie Río de la Plata.

Según trascendió, una joven argentina de 22 años habría presentado la denuncia por un hecho que presuntamente ocurrió dentro del hotel de concentración del cuadro ‘íntimo’, situación que generó un fuerte impacto tanto en el club como en el entorno del fútbol peruano.

Alianza Lima se pronunciará oficialmente en las próximas horas

Ante la gravedad de la información difundida, el periodista deportivo Gerson Cuba señaló a través de sus redes sociales que Alianza Lima ya tomó una primera determinación institucional.

“Alianza Lima emitirá un pronunciamiento en las próximas horas ante los acontecimientos difundidos hace unas horas”, escribió el comunicador.

De esta manera, el conjunto ‘blanquiazul’ estaría preparando un comunicado oficial para fijar su postura frente a la denuncia que involucra a tres futbolistas de amplia trayectoria y presencia reciente en la Selección Peruana.

Un contexto sensible a horas de la Noche Blanquiazul

Este posible pronunciamiento se daría en un momento clave para Alianza Lima, ya que este sábado se realizará la tradicional Noche Blanquiazul, evento en el que se presentará oficialmente al plantel que afrontará la temporada 2026.

La expectativa ahora está puesta en el contenido del comunicado y en las decisiones que pueda adoptar la dirigencia respecto a los jugadores implicados, mientras las autoridades correspondientes continúan con las investigaciones del caso.

Por ahora, los de La Victoria optan por la cautela y el manejo institucional de una situación compleja que podría marcar el inicio de la temporada, tanto en lo deportivo como en lo extradeportivo.

