Miguel Trauco jugó todo el partido entre Alianza Lima vs. Universidad de Chile. Siendo titular en el cotejo por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, el lateral izquierdo poco pudo hacer para evitar la caída del cuadro de La Victoria.

Por ello es que en los minutos finales del partido, cuando el tiempo sentenciaba a Alianza Lima a la eliminación de la Copa Sudamericana, las cámaras de televisión lo mostraron y la imagen que se vio se volvió rápidamente viral.

Sucede que todos saben que Miguel Trauco es hincha de Universitario, pero juega por Alianza Lima. Así pues, las cámaras mostraron al lateral izquierdo llorando o, por lo menos, con los ojos brillosos, al parecer conteniendo el llanto.

La imagen impactó a todos en el Perú y rápidamente se volvió viral en redes sociales. Y es que si bien Miguel Trauco es hincha de Universitario, ahora juega por Alianza Lima y tal parece empieza a tener un gran sentimiento por el plantel íntimo.

La foto viral de Trauco en los minutos finales del Alianza vs. U. de Chile. (Foto: Producción Bolavip)

Alianza Lima eliminado de la Copa Sudamericana

Alianza Lima quedó eliminado de la Copa Sudamericana a manos de la Universidad de Chile. Perdiendo por 2-1 en el resultado global, el cuadro de Perú quedó fuera en cuartos de final y ahora se tendrá que enfocar en el Torneo Clausura.

Pero la situación no es nada fácil pues Alianza Lima está muy relegado en el Torneo Clausura. A falta de disputar su partido por la fecha 11, el equipo de Néstor Gorosito es quinto con 15 puntos y está a 6 de Universitario, único líder.

¿Hasta cuándo Miguel Trauco tiene contrato con Alianza Lima?

Miguel Trauco tiene contrato con Alianza Lima hasta diciembre del 2026. Llegando en enero del 2025, el lateral izquierdo firmó por dos temporadas con el equipo íntimo.

¿Cuánto gana Miguel Trauco?

Miguel Trauco gana 40 mil dólares mensuales en Alianza Lima, según información oficial de Salary Sport. Esto quiere decir que por temporada se lleva 480 mil dólares.