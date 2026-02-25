La emoción volvió a encenderse en el mundo de Alianza Lima. La CONMEBOL estrenó un documental sobre la épica serie ante Boca Juniors por la vuelta de la Fase 2 de la Copa Libertadores 2025, y las palabras de Hernán Barcos se convirtieron en el corazón del relato.

Barcos revivió la intensidad de aquella noche inolvidable. “Fue hermoso, yo lo vivo mucho. Tengo esa mecha prendida de sentir, vivirlo y disfrutarlo. Yo entraba al estadio y veía a mi familia. Un espectáculo que cualquier jugador de fútbol quiere estar allá adentro. Mi primer gol en la Bombonera con casi 41 años tiene 10 sabores diferentes”, relató con evidente emoción.

Uno de los momentos más impactantes del documental llega cuando el delantero recuerda el quinto penal de la definición. Ese instante, cargado de tensión máxima, quedó grabado en la memoria colectiva del hincha aliancista.

“En el quinto penal me agaché y le pedí a Dios, a mi viejo, a todos, que se nos dé esa posibilidad de clasificar que merecíamos después de todo lo que habíamos hecho. El mundo de Alianza Lima necesitaba esa clasificación. No lo vi el penal, me desperté, por decirlo así, cuando vi a todos los jugadores corriendo. Después lo vi el penal 150 veces”, confesó.

Alianza Lima vs. Boca Juniors por la Copa Libertadores 2025

El ‘Pirata’, hoy jugador de Cajamarca FC, dejó una confesión que golpea directo al sentimiento blanquiazul. “Alianza Lima es el club que más me brindó en todos estos años de carrera”, afirmó, en una frase que rápidamente se viralizó entre los hinchas íntimos.

Aunque Barcos ya no continúa en Alianza Lima, su huella permanece intacta. El nuevo documental de CONMEBOL no solo revive una clasificación histórica, sino que también devuelve al presente la voz de un protagonista que quedó para siempre en la memoria íntima del club.

¿Cuánto vale actualmente Hernán Barcos?

Hernán Barcos vale actualmente 50 mil euros a sus 41 años, según la información oficial de Transfermarkt.

¿Qué edad tiene Hernán Barcos?

Hernán Barcos tiene 41 años, juega en FC Cajamarca y tiene contrato hasta diciembre del 2026.

Datos claves

Hernán Barcos anotó su primer gol en la Bombonera con casi 41 años de edad.

La CONMEBOL estrenó un documental sobre la serie Alianza Lima vs. Boca Juniors de 2025.