Pese al empate de Barcos, hinchas de Alianza Lima destrozan a un jugador por su partido ante Cristal: “Hoy lo retiraron del fútbol”

Alianza Lima terminó salvando un empate milagroso frente a Sporting Cristal en el Estadio Nacional. El cuadro de La Victoria logró el 1-1 por medio de uno de los que no seguirá en el club, el delantero Hernán Barcos que marcó en un tiro de esquina. Pese a este empate, la hinchada terminó muy molesta con un jugador al cual no dudaron en criticar duramente.

El terreno de juego no fue el mejor aliado en este encuentro, pero claro, también es importante mencionar que algunos jugadores ‘blanquiazules’ estuvieron bajos dentro del juego. No mostraron un buen nivel para lo que significó este juego inicial y lo que se esperaba de ellos. Por eso en las redes los hinchas no dudaron un solo momento en hacerles una fuerte crítica.

¿Quién fue el más criticado de Alianza Lima?

Este jugador no es otro que Miguel Trauco, que en el nivel defensivo estuvo bastante bajo. No logró marcar la diferencia y terminó superado con facilidad en los mano a mano. Claro, esto no es algo que pasara solo ahora, sino que viene ocurriendo en fechas pasadas y por lo que no termina siendo confiable cuando de defender se trata. Cosa que a lo largo de su carrera sufrió, incluso en la Selección Peruana.

Ye es que Santiago González supo aprovechar muy bien su velocidad para terminar de dominar la banda izquierda. Trauco como es un jugador lento, no pudo en ningún momento poner resistencia, algo que para suerte de Alianza Lima no lo terminó pagando caro. Pues incluso el gol llega por un error defensivo de Jesús Castillo y no del lateral por la izquierda.

Le llega competencia a Miguel Trauco

Con este partido, la competencia que tendrá Miguel Trauco el próximo año podría incluso sentarlo. Pues se conoció que Cristian Carbajal será nuevo jugador de Alianza Lima el 2026, así que en este caso podría ser el que tome el lugar en el once si es que se mantienen estos juegos del exFlamengo, que no está logrando cerrar bien su carril.

El lateral de Sport Boys viene de ser convocado a la Selección Peruana, por lo que le ven un buen futuro a pesar de ya tener una edad. Con 26 años podría ser un jugador interesante de ver en La Victoria.

