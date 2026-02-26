Pablo Guede desmintió a Reimond Manco y respaldó a Kevin Quevedo: “Nunca tuvo una indisciplina”

En medio de la polémica generada en los últimos días, Pablo Guede salió al frente para aclarar la situación de Kevin Quevedo y desmentir públicamente lo expresado por Reimond Manco.

El entrenador de Alianza Lima fue tajante durante su participación en el programa ‘Modo Fútbol’, donde aseguró: “Kevin Quevedo nunca me llegó tarde. Nunca tuvo una indisciplina”.

Con estas declaraciones, el técnico argentino puso fin a las versiones que apuntaban a un supuesto acto de indisciplina por parte del delantero ‘blanquiazul’.

La versión de Manco tras ausencia de Quevedo en Alianza Lima

Días atrás, Reimond Manco había señalado que Pablo Guede había borrado a Kevin Quevedo de la lista y del once titular de Alianza Lima para disputar la Liga 1 debido a que el futbolista habría llegado tarde a los entrenamientos, situación que habría sido tomada como una falta por parte del comando técnico.

Las declaraciones del exfutbolista generaron debate entre los hinchas y en los programas deportivos, instalando la versión de un posible problema disciplinario dentro del plantel ‘íntimo’.

Guede fue contundente y respaldó a Quevedo

Sin embargo, el propio Pablo Guede se encargó de desmentir esa información. El DT fue claro al afirmar que el jugador no incurrió en ningún acto de indisciplina y que nunca registró tardanzas bajo su mando.

De esta manera, el estratega respaldó públicamente a Kevin Quevedo y buscó cerrar cualquier especulación en torno a su ausencia en la convocatoria, dejando en claro que no existió ningún problema disciplinario.

Reimond Manco se disculpó con Kevin Quevedo

Al final, el exseleccionado nacional tuvo que ofrecer disculpas por lo ocurrido con Kevin Quevedo. “Quiero pedirte disculpas Kevin. Cuando te he tenido que alagar lo he hecho, me pareces un jugador extraordinario. Cuando te he tenido que criticar, lo hecho con el mayor respeto posible. Pero en este caso no tengo como verificar la información de que llegaste tarde y por eso te sacaron de la lista, ahora manejo otro tipo de información, pero hay que verificar el tema”, expresó Manco.

