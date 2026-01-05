Luis Ramos hizo sorpresiva confesión sobre competir puesto con Paolo Guerrero: “Poder jugar…”

Luis Ramos ofreció breves declaraciones tras culminar las primeras sesiones de la pretemporada con Alianza Lima y destacó que los entrenamientos dirigidos por Pablo Guede están siendo de alta exigencia.

No obstante, el delantero nacional sostuvo que este nivel de exigencia será clave para encarar de la mejor manera los desafíos que tendrá el cuadro ‘íntimo’ en la Liga 1 y la Copa Libertadores.

Asimismo, Ramos señaló que se encuentra enfocado en trabajar con compromiso, mantener una disciplina constante y asumir con responsabilidad este nuevo desafío. “Hay que trabajar, trabajar mucho, tener mucha disciplina y responsabilidad para llegar en óptimas condiciones al inicio del torneo”.

¿Qué dijo sobre competir puesto con Paolo Guerrero?

Posterior a ello, Luis Ramos confesó que uno de sus grandes sueños era compartir equipo con Paolo Guerrero, por lo que considera un objetivo cumplido poder jugar junto al ‘Depredador’ en Alianza Lima.

“Yo tenía el sueño de poder jugar al lado de mi ídolo (Paolo Guerrero) y hoy en día es un sueño cumplido para mí también“, expresó el ‘9’ ante la consulta.

¿Hasta cuándo tiene contrato Luis Ramos con Alianza Lima?

Según lo comunicado por Alianza Lima en la presentación del futbolista, Luis Ramos firmó contrato como jugador ‘blanquiazul’ hasta el final de la temporada 2028.

De esta manera, el atacante contará con un amplio margen para consolidarse en el equipo, mientras que el club podría proyectar un beneficio económico de cara a una eventual transferencia.

DATOS CLAVES

Luis Ramos firmó contrato con Alianza Lima por tres temporadas, vigente hasta finales de 2028.

El delantero nacional calificó como un “sueño cumplido” compartir equipo con su ídolo Paolo Guerrero.

