La primera medida urgente de Pablo Guede luego de arrancar la pretemporada en Alianza Lima

El ciclo de Pablo Guede en Alianza Lima ha comenzado con una intensidad que ha sacudido los cimientos de Matute. Tras apenas 48 horas de trabajo, el técnico argentino ha dejado claro que la complacencia no tiene lugar en su proyecto para este 2026.

Pablo Guede empieza a trabajar en Alianza Lima

La primera medida urgente de Guede ha sido instaurar un régimen de exigencia física extrema desde el primer minuto. El estratega considera que el plantel heredado y los refuerzos necesitan una base de resistencia superior para ejecutar su agresivo sistema de juego.

Gaspar Gentile una temporada más en Alianza Lima. (Foto: X).

Según los reportes del periodista Gerson Cuba, los dos primeros días de pretemporada han sido “intensos”. El enfoque principal se ha centrado en poner a prueba la capacidad cardiovascular y la fuerza de cada integrante del equipo blanquiazul.

Alianza Lima siente el rigor de Pablo Guede

Guede ha ordenado que los trabajos de fuerza se realicen directamente en el campo de juego. Con esto busca que el futbolista asocie el esfuerzo físico con el contacto con el balón, evitando sesiones de gimnasio que no tengan transferencia directa al fútbol.

La disciplina es otro pilar innegociable en esta nueva etapa del equipo del pueblo. El entrenador ha sido enfático en que la competitividad se construye en el día a día, eliminando cualquier margen de relajación durante los entrenamientos matutinos.

El estilo de juego marcado en Pablo Guede

Para consolidar esta base, el comando técnico ha programado jornadas de doble turno de manera consecutiva. Esta medida no solo busca mejorar el aspecto atlético, sino también acelerar la adaptación táctica de los nuevos fichajes al esquema de presión alta.

Eryc Castillo una de las principales figuras. (Foto: X).

El perfil de Pablo Guede siempre se ha caracterizado por pedir equipos que asfixien al rival. Por ello, esta pretemporada se percibe como un filtro natural donde solo los jugadores más comprometidos y aptos físicamente lograrán ganarse un lugar en el once titular.

Con la mira puesta en la Liga 1 y la Copa Libertadores, Alianza Lima ha decidido profesionalizar al máximo su preparación. La era Guede ya está en marcha, y su primera gran decisión ha sido transformar el sudor en la garantía del éxito futuro.

